Torres destacó el fortalecimiento de las políticas sanitarias para adultos mayores a partir de la cobertura del 100% en las prótesis dentales

El mandatario puso en relieve el lanzamiento del Plan Odontológico Especial para Mayores de 60 años, que beneficiará a afiliados de SEROS a partir de una cobertura del 100% en prótesis dentales, mejorando la salud bucal y la calidad de vida. “Este es un gobierno que prioriza a sus adultos mayores, y este plan es un nuevo salto de calidad en el abordaje de un sector fundamental de la sociedad”, aseguró Torres. La implementación de dicho programa se enmarca en las distintas gestiones impulsadas por Torres para el abordaje de la tercera edad en la provincia, a partir de la elaboración de la nueva Ley de Adultos Mayores, que será tratada en la Legislatura y contempla un permanente acompañamiento a dicho sector.

Con una cobertura del 100% en prótesis dentales, SEROS Chubut impulsa una política pública que mejora la salud bucal, la autoestima y la calidad de vida de sus personas afiliadas mayores de 60 años en toda la provincia.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, puso en relieve la implementación del Programa de Atención Odontológica Especial para mayores de 60 años, en el marco de las distintas políticas públicas que la Provincia lleva adelante para garantizar el bienestar integral de las personas mayores de la provincia.

El mandatario destacó de este modo el Módulo de Prótesis Dental impulsado en el marco de dicho esquema, el cual permitirá fortalecer el acceso a la salud bucal de las personas afiliadas mayores, a partir de una cobertura del 100% en prótesis dentales en el segmento de personas de más de 60 años de edad.

“Un sector fundamental”

Al respecto, Torres ratificó que “este es un gobierno que prioriza a sus adultos mayores, no solo en cuanto a las actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales, sino también en algo tan esencial como la salud” y calificó al Plan Odontológico Especial como “un nuevo salto de calidad en el abordaje de un sector fundamental de la sociedad”.

“Cuidar y acompañar a nuestros jubilados para que puedan disfrutar de una vida plena, es una decisión política que tomamos desde el primer día de gobierno, y que hoy nos permite garantizar un Estado presente, en un contexto difícil de la Argentina”, expresó el titular del Ejecutivo, concluyendo que “vamos a seguir trabajando para impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los chubutenses”.

Atención Odontológica Especial

El nuevo programa contempla el tratamiento de prótesis dentales completas y parciales, que se realizan luego del proceso de rehabilitación bucal, incluyendo etapas de evaluación inicial, diagnóstico, confección, colocación y seguimiento de las prótesis. De esta manera, se asegura que las personas mayores puedan acceder a una atención integral y con acompañamiento profesional en cada instancia.

El Plan de Cobertura Odontológica Especial tiene como propósito devolver a las personas mayores funciones esenciales que suelen perderse con la falta de piezas dentarias, a la vez que la rehabilitación bucal mejora notablemente la nutrición, al permitir una alimentación más variada y saludable y previniendo trastornos digestivos, dificultades fonéticas y alteraciones posturales faciales, fortaleciendo la salud general y el bienestar emocional.