Torres desafía la locura de Milei: “Presidente no le tengo miedo”

“El Gobierno nacional dinamita cualquier puente de diálogo, no me importa que me amenacen, el miércoles se paran todos los yacimientos y si me quieren mandar la Gendarmería que la manden, que me metan preso, no me importa”, dijo este viernes por la noche el gobernador de Chubut Ignacio Torres, en una suerte de “respuesta a la respuesta” que poco antes le habían enviado desde Casa Rosada, con un comunicado en el que calificaban de “amenaza chavista” su advertencia de cortar los envíos de petróleo y gas si recortan dinero de coparticipación, y desafiándolo además a “no esperar al miércoles y hacerlos ya (esos cortes), enfrentando las consecuencias en la Justicia”.

Cuesta encontrar un punto de equilibrio en este cuadro, apenas si el ministro del Interior Guillermo Francos se animó a decir que la chance del diálogo “sigue estando abierta”, pero a la vista de la escalada entre Torres y Milei no parece haber posibilidades de acercamiento, y el Gobierno nacional insiste en que “si a los gobernadores no les alcanza la plata, tienen que reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno nacional, porque el pueblo argentino eligió al presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta, y eso es lo que va a suceder”.

“Tienen que quitarnos el pie de encima desde el BCRA, porque a pedido del Gobierno buscan matar a la provincia de Chubut”, replicó Torres en diálogo con Luis Majul en LN+, enfatizando que la decisión de cortar los envíos de petróleo y gas de su provincia “es una decisión tomada y no es algo que le pueda sorprender al Gobierno, porque ya se lo manifestamos. Se la manifestamos también a las operadoras, se lo dije al presidente de YPF la semana pasada y hablé con las principales operadores de la Cuenca, de nuestra Cuenca”.

.“No es cierto que la incertidumbre para el empresariado la genera esta situación de tensión. La incertidumbre para el empresariado, y te puedo asegurar que lo hable con los mas importantes del sector petrolero, la genera un Gobierno que dinamita cualquier posibilidad de diálogo con cualquier gobernador, diputado o con cualquier persona que se atreva a decir que no está de acuerdo con algo”, recalcó Torres.

“Esto se lo digo al Presidente: no creo que la política se vea por Twitter, no me interesan los escraches de los trolls, no me interesan las frases hechas revanchistas, a Chubut le están reteniendo 9000 millones de pesos por día. Me retuvieron tres escuelas. El objetivo del Gobierno es matar a una provincia para ejemplificar. Mi provincia en seis años solamente tuvo un año de clases. un año. Por primera vez en diez años en Chubut acordamos para que empiecen las clases. Arreglamos las escuelas en tiempo récord”, indicó el mandatario provincial a LN+

“Todos sabían cómo estamos, pero te dicen que hay temas burocráticos y te mandan a esperar una semana más, en un juego cínico para llevarte hasta el límite de ahogarte financieramente y decir ‘el gobernador Torres está haciendo lo que tiene que hacer’ cuando te están asfixiando, es de un cinismo pocas veces visto, nos están extorsionando y no me importa si mandan la Gendarmería, tampoco si me meten preso, porque yo tengo que defender a los chubutenses”, concluyó.

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

