Torres cuestionó a Milei: “Está paveando en un escenario mientras la gente la está pasando mal”

El gobernador de Chubut apuntó contra el presidente durante un nuevo acto de Provincias Unidas. También cuestionó “los cantos de sirena del kirchnerismo”.

En un nuevo encuentro de los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, tras la cumbre realizada a finales de septiembre en Chubut, Ignacio “Nacho” Torres criticó duramente al presidente Javier Milei por el show que brindó en el Movistar Arena, durante la presentación de su libro “La construcción del milagro”.

“No naturalicemos lo bizarro, no naturalicemos la corrupción. Me imagino a un laburante levantándose temprano, prendiendo la tele y viendo que el máximo representante de todos los argentinos está paveando en un escenario con una banda, tocando la guitarra y cantando pavadas en un momento en el que la gente la está pasando mal. Eso es una falta de respeto. A mí no me divierte, no me río, no me parece picante”, afirmó el gobernador chubutense.

Torres también apuntó contra “los cantos de sirena del kirchnerismo”, al que reprochó haber “chocado a la Argentina en un momento histórico, donde la soja volaba, donde teníamos una oportunidad de diversificar nuestra matriz productiva y la detonaron por demagogia y populismo”.

En línea con el mensaje del espacio, el gobernador de Chubut destaco la necesidad de un reparto federal de los recursos. “Nosotros estamos convencidos de que la verdadera movilidad ascendente se da con trabajo, no con asistencialismo. Eso no lo entienden ni el kirchnerismo ni este Gobierno. Ese dinero que antes se iba al famoso AMBA ahora se lo quema la timba financiera. Esos recursos tienen que volver en infraestructura, en mejores rutas, en mejores puertos”, aseguró.

Por último, Torres llamó a votar a los candidatos de Provincias Unidas en Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut y Santa Cruz. “No nos resignemos. Que se sepa que hay un espacio que no es un rejunte. Es el único espacio que tiene claridad y quiere una Argentina normal. Políticas de estado a mediano y largo plazo, con equilibrio fiscal, pero con una agenda de desarrollo que saque de una vez por todas a la Argentina del pozo”, sostuvo.

Foto conjunta y reunión con empresarios mineros e industriales

Torres estuvo acompañado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy). También estuvieron presentes Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba y candidato a diputado) y Juan Pablo Valdés (gobernador electo de Corrientes).

Antes del acto en la capital jujeña, los gobernadores se reunieron con empresarios mineros e industriales para analizar la coyuntura en el sector y analizar proyectos para que se vinculen las economías regionales.

La primera foto que se difundió entre los gobernadores fue tomada en Parque solar de El Pongo, un lugar destacado de la provincia por su vínculo con el desarrollo energético sustentable del norte argentino.

El próximo miércoles está previsto un nuevo encuentro de los miembros de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires.

La foto de los gobernadores en el Parque Solar El Pongo, de Jujuy.

Fuente: ADN