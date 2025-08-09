Torres cuestionó a gremios docentes y afirmó que el dinero ahorrado por el despido de “ñoquis” será invertido en educación

“Cada peso que recuperamos de la corrupción va a ir a mejorar la infraestructura escolar y los salarios de quienes tienen puesta la camiseta de la educación pública”, afirmó el gobernador durante el lanzamiento de los concursos de titularidad.

En un acto que tuvo como eje central el lanzamiento de los concursos de titularidad docente, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres apuntó contra sectores gremiales, a los que acusó de no defender los intereses de los maestros, y aseguró que en pocos días presentarán un plan de inversión en educación con el dinero ahorrado con el despido de “ñoquis” detectados mediante el censo de empleados públicos.

“Cada peso que recuperamos de la corrupción va a ir a mejorar la infraestructura escolar y los salarios de los docentes que tienen puesta la camiseta de la educación pública”, afirmó el mandatario provincial, durante un acto realizado este viernes en la Casa de Gobierno, acompañado del vicegobernador Gustavo Menna y el ministro de Educación, José Luis Punta.

Torres cuestionó las posturas tomadas por un sector del sindicalismo docente, a los que no mencionó con nombre y apellido. “Un gremialista me dijo que necesitaba zapatear porque tenía elecciones”, afirmó el gobernador.

Al mismo tiempo, destacó a otros dirigentes gremiales que, según afirmó, tuvieron una actitud constructiva. “Acá tenemos que sincerarnos y entender Chubut atravesó la peor crisis educativa de la historia de la provincia. Y nosotros tenemos la decisión política de poner a la educación en un lugar protagónico”, aseguró.

Además, reafirmó que el Gobierno provincial trabaja “en un esquema de recomposición salarial docente, dentro de los márgenes posibles y con responsabilidad fiscal”.

En la misma línea, agregó: “este gobernador nunca va a caer en la demagogia, por más que sea un año electoral, de rifar el futuro de las próximas generaciones, prometiendo algo que no se puede cumplir”.

En su discurso Torres subrayó que “nunca debemos olvidar de dónde venimos, porque hay cuestiones que son conceptuales: puede cambiar la situación económica, pero el horizonte y el objetivo deben ser siempre los mismos”.

Por otra parte, señaló que hacía 19 años no se avanzaba con el proceso de titularización y aseguró que su Gobierno tiene un compromiso para entrar en un esquema de recomposición salarial docente “dentro de los márgenes posibles, pero con responsabilidad fiscal y mostrando los números”.

“La inversión en infraestructura escolar representa un esfuerzo fiscal enorme: más del 80% del gasto de capital se destinó exclusivamente a reparar los desastres heredados del gobierno anterior”, resaltó.

Por último, señaló: “quien hace las cosas mal, no importa si está afiliado a un gremio o un partido, si es amigo del primo del amigo, está mal y punto. Y el que hace las cosas bien y muchas veces se frusta porque hay muchos que cobran sin ir a laburar, a esos los vamos a recompensar. Les vamos a demostrar que todo ese esfuerzo que estamos haciendo no es en vano”.

