Torres convocó a Gerardo Merino y a la Cooperativa Eléctrica de Trelew

“No se puede desfinanciar a los Bomberos por una decisión arbitraria del Gobierno Nacional”, aseguró el titular del Ejecutivo chubutense, quien también remarcó la importancia de “garantizar la seguridad de todos los vecinos”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, convocó al intendente de Trelew, Gerardo Merino, y a las autoridades a cargo de la intervención de la Cooperativa Eléctrica de la localidad, a alcanzar una instancia de solución que garantice el financiamiento del servicio de Bomberos Voluntarios, en el marco del impedimento para el cobro de la Tasa a partir de una medida de la Justicia Federal.

El mandatario hizo énfasis en el carácter fundamental del servicio de Bomberos Voluntarios y planteó la necesidad de que las partes “alcancen los consensos necesarios para garantizar su financiamiento, y que nuestros bomberos puedan seguir cuidando a todos los chubutenses”.

La situación se originó luego de que un fallo del Juzgado Federal N°1 de Rawson rechazara un amparo de la Municipalidad de Trelew que buscaba la continuidad del cobro de la Tasa de Bomberos a través de la factura de la Cooperativa Eléctrica. La decisión se enmarca en la Resolución Nacional N° 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que impide a las prestatarias de servicios públicos incluir cargos o tasas ajenos a los bienes y servicios que efectivamente brindan.

“Es un servicio fundamental”

Al respecto, Torres subrayó que “las tasas son la principal fuente de financiamiento de los cuarteles de Bomberos Voluntarios, que están presentes y ponen el cuerpo, muchas veces arriesgando su vida, cada vez que ocurre un incendio. Por eso esta gestión los acompaña desde el primer día y los va a seguir acompañando”.

En esa línea, sostuvo que “no se puede desfinanciar a los cuarteles por una decisión nacional que en su momento cuestionamos”.

Finalmente, el Gobernador convocó “tanto al Municipio como a las autoridades de la Cooperativa a construir los consensos necesarios que permitan garantizar el financiamiento de un servicio esencial como el de Bomberos Voluntarios”.