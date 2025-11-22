Torres compartió una jornada recreativa con residentes del Hogar Pedro Dettori de Trelew

Fue en el Parque Recreativo Municipal de la ciudad de Rawson en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermería. “Es una institución que hace más de cinco décadas realiza una tarea formidable cuidando a nuestros adultos mayores” destacó el gobernador sobre la reconocida residencia.

El gobernador del Chubut Ignacio “Nacho” Torres sorprendió este viernes, en el marco de una salida recreativa organizada por el equipo del Hogar Pedro Dettori, a los adultos mayores de esa histórica residencia de larga estadía de Trelew al compartir actividades enmarcadas en la conmemoración del Día de la Enfermería.

“Es fundamental fortalecer la vida social de nuestros adultos mayores” afirmó el mandatario tras el encuentro en el que además estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, entre otros.

Torres valoró asimismo la trayectoria del Hogar Pedro Dettori de Trelew al remarcar que “es una institución que hace más de cinco décadas realiza una tarea formidable cuidando a nuestros adultos mayores, por eso en este día tan especial decidimos venir a compartir esta salida a modo de agradecimiento por este trabajo que muchas veces no se ve y que hacen día a día con mucha entrega y compromiso”.

La jornada recreativa adquirió un carácter especial cuando el gobernador Torres sorprendió a los residentes visitándolos en el predio. Allí durante la jornada los adultos mayores compartieron juegos y otras actividades, todas encuadradas en potenciar la vida social.

Con más de 57 años de trayectoria, el Hogar Pedro Dettori aloja actualmente a 42 personas mayores provenientes de distintos puntos de la región, brindando un servicio integral de calidad que incluye cuidados permanentes, acompañamiento profesional y espacios de recreación planificados para promover una vejez activa y con derechos.

Tras la visita del gobernador Torres, la directora del Hogar, Monica Soto, quien es Enfermera de profesión expresó su profunda emoción por el encuentro y destacó el fuerte acompañamiento del Gobierno provincial, “que permite sostener y ampliar las propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores”, remarcó.

En el marco del Día de la Enfermería, también Torres puso en valor “el rol fundamental del personal de enfermería que trabaja en esta institución”, y recordó que “muchos de ellos realizaron sus prácticas y pasantías en el propio Hogar, encontrando un espacio de formación y compromiso comunitario”.

En la actualidad, el Hogar Pedro Dettori cuenta con 14 enfermeros y enfermeras, garantizando una atención cálida, profesional y acorde a las necesidades de los residentes.