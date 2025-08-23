Torres celebró la aprobación en la Legislatura de convenios para la realización obras viales

Serán licitadas en los próximos días, y ejecutadas por el Gobierno de Chubut con fondos propios. De este modo, en el marco del Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y el Estado Nacional, la iniciativa permitirá llevar adelante un desendeudamiento de $80 mil millones con el Fondo Fiduciario para el para el Desarrollo Provincial. “Con tres grandes obras en la Ruta 40 y la Ruta 3, financiadas íntegramente por la provincia a partir del Acuerdo de Compensación con Nación, estamos transformando las deudas heredadas por la desidia del Gobierno anterior en conectividad, turismo y producción”, expresó el mandatario. Los tres convenios fueron aprobados con el acompañamiento de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET y Familia Chubutense, durante la sesión ordinaria que se desarrolló este jueves en la Legislatura chubutense.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, celebró la aprobación por parte de la Legislatura, de los tres convenios para la ejecución de obras viales nacionales que, realizadas con fondos de la Provincia y enmarcadas en el Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas con Nación, permitirán concretar un histórico desendeudamiento de $80 mil millones.

Los convenios para la realización de las obras fueron presentados sobre Tablas, y aprobados en la sesión ordinaria realizada este jueves por la mañana, con los votos de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET y Familia Chubutense.

“Conectividad, turismo y producción”

Al respecto, Torres felicitó a los diputados provinciales “que aprobaron los tres convenios que impulsamos desde el Ejecutivo para llevar adelante obras viales estratégicas, y dieron luz verde así a un desendeudamiento histórico para Chubut”, remarcando que “con tres grandes obras en la Ruta 40 y la Ruta 3, financiadas íntegramente por la provincia a partir del Acuerdo de Compensación con Nación, estamos transformando las deudas heredadas por la desidia del Gobierno anterior en conectividad, turismo y producción”.

“De esta manera, seguimos demostrando que gobernar es convertir obstáculos en más oportunidades para cada una de las localidades de nuestra provincia”, concluyó el mandatario.

Obras con fondos propios

Las obras contempladas en los tres convenios aprobados por la Legislatura, son “Conservación de Rutina – Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a la localidad de Rada Tilly; la obra “Malla 632 – Crema II – Ruta Nacional N° 40 – Km. 1636,03-Km. 1.762,52 – Ruta Nacional N° 259 – Km. 0,00-Km. 39,16”; y “Ruta Nacional N° 40 – Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 26 (EX RP20) – Empalme Ruta Provincial N° 23 – Sección: Km. 1432,43-Km. 1471,71”.

En el caso de la Ruta Nacional N° 3, la obra incluida es la reparación del tramo en el empalme con la Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a Rada Tilly; mientras que en el caso de la Ruta Nacional N° 40 es el tramo comprendido entre el acceso a Facundo y la zona de Tamariscos. Y además la concesión de mantenimiento del sector comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional 25 y el sector aledaño a Gobernador Costa.

Es dable destacar que, las tres obras, cuyos montos ascienden a las sumas de $8.838.179.000, $52.816.806.657,39 y $18.276.893.000, respectivamente, representarán un desendeudamiento total de $79.931.878.657,30 por parte de Chubut hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y serán licitadas en los próximos días.