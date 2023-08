Torres: “Arcioni tiene la intención de quemar la provincia antes de irse”

Luego de señalar que su gabinete será “transversal” porque incluirá a referentes peronistas y radicales, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que “hay que terminar con la lógica de cada cuatro años tirar todo y barajar de nuevo”, para más adelante cuestionar duramente a Mariano Arcioni por el modo en que lleva adelante la transición.

“No es consciente de lo que está haciendo. Va a dejar una provincia incendiada, como pasó en 2019 y estuvimos cinco años sin clases. Nos hubiera gustado una transición ordenada. Todas estas ‘picardías’ las vamos a derogar, tirar para atrás y hacer una auditoría integral como corresponde”.

En declaraciones a Radiovisión, recordó que tras su triunfo del 30 de julio, “hablamos de un acuerdo y no se cumplió. El 90 por ciento de los ministros está a disposición y manifestaron que no están de acuerdo con muchas cosas que están pasando; lo mismo la Legislatura y el propio vicegobernador que está hablando con (Gustavo) Menna en buenos términos”.

Pero no sería el caso del gobernador, a quien Torres acusó de “boicot”, ya que “claramente le pedimos que no haya más ingresos de personal; ni licitaciones que excedan el plazo de este mandato, a no ser que sean esenciales, pero sacaron medidas que comprometen muchísimo las erogaciones de la provincia. Esto es torpeza o choreo y las dos tienen implicancia penal. Hay muchos ministros preocupados. Por ejemplo está el caso del tendido de la red eléctrica a Camarones; le dan trabajos a una empresa amiga que no hace nada y le piden obras nuevas. Están malversando el dinero de todos los chubutenses. Ahora están largando estas licitaciones para decir después que Nacho Torres no las hizo”.

A juicio de quien gobernará la provincia desde diciembre, “esto tiene que ver con algún resentimiento personal del gobernador que lo lleva a hacer estas locuras. Le pido que no se vaya de la peor manera, estafando a la gente como hizo en 2019. Estoy hablando de una transición ordenada porque el gobernador juega a las escondidas”.

Se refirió entonces a eventuales ingresos de personal. “Estoy hablando de casos que enojan y los propios gremios lo plantean. Hay gente precarizada que tiene la camiseta y tiene que fumarse que entren amigos del gobierno por la ventana y que ganan más de un millón de pesos y no laburan. Lo que se hizo en el último año lo vamos a revisar. No voy a hacer diferencias por color político: o hacemos las cosas bien o seguimos como hasta ahora. No quiero un gobierno que flote. No voy a tener dos varas. Esta irresponsabilidad tiene que ver con no entender que cuando hay un gobierno de salida no puede tomar decisiones. Los propios ministros desconocen al gobernador”.