Torres anunció medidas de alivio financiero para trabajadores y jubilados a través del Banco del Chubut

Los beneficios también alcanzan a empleados públicos, y comprenden importantes descuentos en las compras con débito y con la tarjeta Patagonia 365, pudiendo acceder a un beneficio de manera combinada, de hasta 80 mil pesos por persona. “En momentos donde la economía nacional impacta de lleno en las familias chubutenses, es importante brindar cualquier tipo de ayuda, alivio fiscal y financiero para poder salir adelante todos juntos”, expresó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció una serie de medidas de acompañamiento a través del Banco del Chubut, en el marco del compromiso de la entidad con los clientes, y de su rol activo en el impulso del consumo local.

En tal sentido, el mandatario destacó la iniciativa, que incluye una promoción con el 40% de descuento abonando con la tarjeta Patagonia 365, y otra del 30% de descuento por pago con débito. Ambos beneficios podrán ser utilizados durante los días jueves y viernes.

Las dos promociones permiten, en conjunto, devoluciones de hasta 80 mil pesos por cliente, por cuenta y por comercio.

Dinamizar el consumo

Al respecto, Torres sostuvo que “en momentos donde la economía nacional impacta de lleno en las familias chubutenses, es importante brindar cualquier tipo de ayuda, alivio fiscal y financiero para poder salir adelante todos juntos” y explicó que “hace pocos días, establecimos una serie de medidas de alivio financiero para quienes tenían deudas con las tarjetas de crédito o los créditos personales; hoy, junto con el Banco del Chubut, impulsamos un programa para dinamizar el consumo, que beneficiará tanto a los empleados públicos como a los jubilados, y a todos los clientes del banco”.

“Lo más importante en momentos difíciles como los que estamos atravesando a nivel nacional, como chubutenses, es estar todos juntos, espalda con espalda, para poder ayudar a quienes más lo necesitan”, concluyó el titular del Ejecutivo.

Beneficios

Por su parte, el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, detalló que “los días jueves, los empleados públicos y jubilados accederán a un descuento del 30% con la tarjeta de débito, y los días viernes, con la tarjeta Patagonia 365, podrán acceder a un descuento del 40%”, destacando que “entre ambos descuentos, se podrá obtener un beneficio de hasta 80 mil pesos por trabajador, por jubilado o por familia”.

Descuentos con Patagonia 365

Durante los días viernes 17 y 24 de octubre, todos los usuarios de la Tarjeta Patagonia 365 podrán acceder a un 40% de descuento en compras realizadas en supermercados adheridos de toda la provincia.

Esta acción forma parte de la política comercial del Banco, orientada a brindar beneficios concretos a sus clientes, promoviendo además la competitividad que viene desarrollando Patagonia 365 como una de las opciones más convenientes y dinámicas para el consumo del mercado chubutense.

Promoción especial para empleados

Asimismo, el jueves 16 y el jueves 23 de octubre, los empleados y jubilados de la Administración Pública Provincial podrán acceder a un 30% de descuento en compras realizadas en supermercados adheridos, abonando con la tarjeta de débito.

El beneficio busca acompañar a los trabajadores provinciales en el marco de las políticas de promoción del consumo impulsadas por el Gobierno del Chubut.

En este caso, al tratarse devoluciones por pago con débito, el reintegro de los fondos se realiza en efectivo, depositado en la misma cuenta haberes con un plazo de hasta 96 horas hábiles.

Más beneficios

Durante el mes de octubre, además, entre los días 15 y 19 estará vigente la promoción Día de la Madre, con un beneficio del 30% de descuento para compras en 6 cuotas con Patagonia 365, en locales adheridos a la promoción.

Con iniciativas de esta categoría, la Provincia y Banco del Chubut ratifican su compromiso con el desarrollo económico provincial, incentivando el consumo y ofreciendo soluciones financieras accesibles, seguras y con alto valor agregado.