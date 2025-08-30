Torres anunció la licitación para la repavimentación de la Ruta Nacional N° 40 entre Facundo y Los Tamariscos

La obra, apuntó el mandatario, será financiada con fondos íntegramente provinciales en el marco del convenio de Compensación de Deuda acordado con el Gobierno Nacional. Abarca un trayecto de 42 kilómetros y prevé un presupuesto oficial superior a los 17 mil millones de pesos. “Vamos a reparar una ruta que desde hace muchísimos años está en total estado de abandono, representando un verdadero riesgo para miles de personas que transitan día a día”, indicó.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó este viernes el llamado a licitación para repavimentar un importante tramo de la Ruta Nacional N° 40. “Nos estamos haciendo cargo de una obra que desde hace muchísimos años está siendo relegada por la desidia de gobiernos anteriores”, manifestó el mandatario e indicó que su ejecución se concretará con financiamiento íntegramente provincial a partir del acuerdo de Compensación de Deuda rubricado con el Estado Nacional.

La obra prevé un presupuesto oficial de 17.353.287.000 pesos y un plazo de ejecución de 18 meses corridos. Se trata de un tramo de 42 kilómetros desde el acceso a la localidad de Facundo hasta el paraje Los Tamariscos. “Vamos a reparar una ruta que desde hace muchísimos años está en total estado de abandono, representando un verdadero riesgo para miles de personas que transitan día a día”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

El mandatario reveló que las ofertas se darán a conocer el próximo 26 de septiembre e indicó que es “un paso clave no solo en términos de seguridad vial sino también en materia de conectividad, producción y turismo”.

Señaló al respecto que, además del “desendeudamiento histórico que asumimos” con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, “estamos protegiendo la vida de cada chubutense y cada turista que recorre una de las rutas más importantes y deterioradas de Chubut”.

Licitación y obras

La repavimentación del Ruta Nacional N° 40 abarca desde el kilómetro 1432 hasta el 1474. La apertura de la licitación, convocada por intermedio de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), está prevista para el próximo 26 de septiembre a las 12 horas, en la sede central del organismo vial, ubicada en Love Parry N° 533 de Rawson.

El objetivo de la obra consiste en la ejecución de una carpeta de concreto asfáltico de 0,05 metros de espesor en toda la sección, en un ancho de 7,70 m, que incluye el ancho de calzada y la pavimentación de 0,50 m de ambas banquinas.

Además, previo a la ejecución de la carpeta, se prevé la demolición y retiro del pavimento existente en 0,03 m de espesor promedio en todo el ancho de calzada; el acondicionamiento de base granular existente en calzada, en 7,10 m de ancho y 0,15 m de espesor, la ejecución de una base granular anticongelante y el riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo CI.

Se incluye también la construcción de terraplén con compactación especial para el ensanche de la obra básica y alteo de banquina. En los sectores parciales donde no se prevén las tareas antes descriptas, se ejecutará bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente.

Asimismo, en el proyecto ejecutivo contempla el señalamiento horizontal y vertical definitivo para que el tramo quede en condiciones de circular con la seguridad pertinente.