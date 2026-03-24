Torres anticipó “buenas noticias” por la deuda de Anses y anunció obras para centros de jubilados de la provincia

Durante un encuentro con representantes de Rawson y Trelew, el mandatario ratificó el reclamo por los fondos que Nación adeuda a la caja previsional de Chubut y sostuvo que su eventual recuperación será auditada con total transparencia. También confirmó una propuesta para mejorar las prestaciones destinadas a adultos mayores y un plan de relevamiento edilicio para acompañar con infraestructura a los centros de jubilados.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes por la mañana un encuentro con adultos mayores en la Casa de Gobierno, donde anticipó que en los próximos días podría haber novedades positivas en relación con el histórico reclamo por la deuda millonaria que Anses mantiene con la caja previsional de la provincia, superior a los $50 mil millones.

Además, el mandatario anunció que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, se realizará un relevamiento integral para determinar las obras necesarias en los centros de jubilados de toda la provincia, con el objetivo de incorporarlas como prioridad dentro del plan de infraestructura de la gestión.

La actividad se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; el director general de Adultos Mayores, Jorge Etchepareborda; y representantes de 15 centros de jubilados de Rawson y Trelew.

Mejor atención para los adultos mayores

Torres destacó la articulación entre la Provincia y los adultos mayores “principalmente en el marco de una ley histórica, a partir de la cual los propios centros de jubilados se organizan y forman parte de una política de Estado para sostener prestaciones recreativas y de salud, sin hacer diferencias entre jubilados nacionales y provinciales”.

“También les comunicamos a los jubilados de Trelew y Rawson que vamos a presentar esta semana, ante las autoridades de PAMI a nivel nacional, una propuesta concreta para resolver un problema prestacional y abrir la posibilidad de brindar una atención mucho mejor a nuestros adultos mayores, contando con un centro prioritario y específico como el Hospital Zonal de Trelew ‘Dr. Adolfo Margara’”, detalló.

“Vamos a solicitar formalmente que el Hospital Zonal de Trelew, que vamos a poner en valor tras el traslado de las áreas restantes al nuevo Hospital de Alta Complejidad, sea un centro exclusivo para la atención de adultos mayores en la provincia”, anunció el Gobernador, destacando que “se trata de una propuesta concreta que también vamos a compartir con los centros de jubilados”.

En esta línea, Torres sostuvo que “si la Nación se hubiera administrado con la misma vocación de servicio, austeridad y responsabilidad con la que se gestionan los centros de jubilados de Chubut, hoy la realidad de PAMI sería muy distinta”, y remarcó que “si bien PAMI es un organismo nacional, estamos impulsando gestiones que pueden marcar un antes y un después en la calidad de atención en la provincia”.

Resolver asimetrías históricas

Asimismo, el Gobernador aseguró que la ley “pone en las normativas los derechos de todos los adultos mayores y corrige asimetrías históricas entre jubilados afiliados a PAMI y a Seros, que hasta ahora generaban diferencias injustas en las prestaciones médicas, en la jubilación y en otros aspectos sobre los que no podemos hacer distinciones, porque somos todos chubutenses”.

Sobre este punto, el mandatario sostuvo que “esta ley garantiza un cuidado integral para todos los adultos mayores, independientemente de la caja previsional a la que pertenezcan”, y recordó “la importancia de seguir trabajando de manera conjunta, analizando cada avance y cada desafío con quienes son protagonistas de estas políticas”.

Reclamo histórico ante Nación

El titular del Ejecutivo también se refirió a la demanda presentada por Chubut ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda de más de $50 mil millones que Anses mantiene con la caja previsional provincial, y agradeció el acompañamiento “de todos los que se sumaron a este reclamo histórico”.

“No estamos hablando de fondos del Gobierno provincial, sino de recursos que pertenecen a los jubilados de Chubut. Es un reclamo que durante muchos años no se hizo, y sobre el cual creemos que esta semana podría haber novedades positivas”, anticipó Torres.

En ese sentido, agregó que “es importante que todos seamos parte de este reclamo, porque se arrastra desde hace muchísimos años, durante los cuales hubo gestiones que desistieron de reclamar para quedar bien con los gobiernos de turno. Nosotros logramos que la Justicia nos habilite a presentar las pruebas que demuestran que a nuestros jubilados los vienen perjudicando desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, remarcó que “este no va a ser un logro del Gobierno, sino de todos los jubilados de la provincia, en el marco de su organización y del fortalecimiento institucional que implica la nueva Ley de Adultos Mayores”.

Más infraestructura para los centros

En la misma línea, el mandatario señaló que “hoy a muchos centros de jubilados se les hace difícil afrontar el pago de servicios e incluso de alquileres”, y planteó que “queremos que los centros no tengan que pagar alquiler y que, frente a esas obras que hoy les resulta imposible encarar, podamos acompañarlos desde el plan de infraestructura provincial”.

“La actual Ley de Adultos Mayores ya establece beneficios y subsidios para el sostenimiento de los centros, y lo que queremos sumar ahora, a partir del relevamiento que vamos a realizar, es infraestructura”, explicó.

En ese marco, Torres confirmó que la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación relevará la situación edilicia de todos los centros de jubilados de la provincia para definir las obras necesarias para su puesta en valor, ratificando que “vamos a acompañar a todos, sin importar si son jubilados provinciales o nacionales, porque somos todos chubutenses”.

Acompañamiento en un contexto adverso

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani, destacó que “con el Gobernador estamos profundamente agradecidos por el trabajo que cada centro de jubilados lleva adelante, generando espacios de contención, inclusión y encuentro, especialmente en un contexto donde las personas mayores necesitan ese acompañamiento más que nunca”.

Además, puso en valor “la continuidad de los programas destinados al sector en un momento complejo del país, donde muchas veces los recortes impactan sobre los adultos mayores, algo que no ocurre en Chubut, donde existe un diálogo directo y permanente con los centros y con el propio Gobernador”.

“Hoy contamos, por primera vez, con un plan provincial de prevención y cuidado para personas mayores, que nos permite ordenar políticas públicas, fortalecer el acompañamiento y dar respuestas concretas, como la provisión de medicamentos y la asistencia en situaciones donde antes muchos jubilados quedaban desprotegidos”, concluyó.

Presentes

En representación de las instituciones de adultos mayores de Trelew, participaron autoridades de los centros de jubilados Justicia Social; Esperanza de Vida; Solidaridad; Trelew; AJURPE – Elsa Viera; Retirados Policía; Municipales; Caminito; La Razón de mi Vida; Remembranzas, y Residencia de Larga Estadía “Pedro Detori”.

En el caso de la localidad de Rawson, asistieron representantes del Centro de Jubilados Amor y Paz; Club de Amigos; Consejo Provincial de Personas Mayores y Centro de Jubilados Unidad 6.