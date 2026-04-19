Torres acompañó el Telebingo N° 1.000 en Trelew, que entregó premios por más de $90 millones

Acompañado por el Intendente local, Gerardo Merino, el mandatario chubutense destacó el impacto social del tradicional juego chubutense, que contó con una variada grilla de espectáculos musicales y la participación de emprendedores, fortaleciendo el desarrollo local. Torres puso en relieve que “el Telebingo es un punto de encuentro para los chubutenses, y también un espacio para revalorizar la cultura y la identidad”.

Con una multitudinaria convocatoria y un fuerte acompañamiento institucional, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el Telebingo Chubutense que celebró su sorteo N° 1.000 en la ciudad de Trelew, en el gimnasio del Club Racing, consolidando un hito en sus 25 años de historia como uno de los productos más representativos de Lotería del Chubut.

Durante la jornada, y acompañado por el intendente local, Gerardo Merino, el mandatario chubutense recorrió el predio, dialogó con vecinos y puso en valor el rol del Telebingo como una herramienta que, a lo largo de los años, no solo ha distribuido premios en toda la provincia, sino que también ha llevado entretenimiento, cultura y oportunidades a cada localidad.

Acompañaron al Gobernador, además del intendente municipal, Gerardo Merino; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, y demás autoridades municipales y provinciales.

Espacio de encuentro e identidad

Torres destacó la impronta social del Telebingo Chubutense y aseguró que “en momentos complejos, donde la situación económica nacional impacta en los hogares, el Telebingo es un punto de encuentro para los chubutenses y también un espacio para revalorizar la cultura y la identidad”. Asimismo, valoró la presencia de emprendedores, “que constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía del Valle y fortalecen el desarrollo de nuestra provincia”.

En su edición número 1.000, agregó que “el Telebingo Chubutense es una herramienta esencial no solamente de contención social, sino también de fortalecimiento institucional, y una política de Estado que vamos a seguir acompañando”.

Premios, música y participación

En esta edición especial se pusieron en juego más de 90 millones de pesos en premios, a lo que se sumó “La Yapa”, una instancia destinada a los cartones no ganadores, donde se entregaron 10 televisores y 10 bicicletas, ampliando las posibilidades para el público. Además, entre los presentes se sortearon más de 50 electrodomésticos, generando un clima de entusiasmo y participación durante toda la jornada.

El evento también contó con un importante componente artístico, con un show de talentos que reunió a artistas de la provincia, quienes brindaron espectáculos en vivo con una amplia diversidad de estilos. Formaron parte de la grilla Lionel V, Anónimo, Las Leivas, Temonazo & Brisa Parodi, La Gonza Band, Chacay Sureña y Agustín y su teclado.

El cierre estuvo a cargo de Campedrinos, reconocido dúo del folklore argentino que fusiona lo tradicional con una impronta moderna, ofreciendo un espectáculo dinámico que conecta con públicos de todas las edades y reafirma la vigencia del género.

En paralelo, se destacó la participación del programa Raíz Emprendedora, impulsado por la Secretaría General de Gobierno, donde más de 30 emprendedoras exhibieron y comercializaron sus productos en un espacio especialmente destinado a fortalecer el desarrollo local.

Asimismo, artesanos de la provincia, convocados por la Subsecretaría de Cultura, se sumaron a la propuesta, aportando identidad cultural y visibilidad al trabajo artesanal chubutense.

De esta manera, el sorteo N° 1.000 no solo marcó un número simbólico, sino que también reafirmó el compromiso del Gobierno del Chubut, a través de Lotería del Chubut, con el desarrollo social, la cultura y la generación de oportunidades para toda la comunidad.