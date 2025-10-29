Torres acompaña el reclamo por la restitución de las prestaciones de IOSFA y garantizó atención médica a los afiliados en el sistema público

El gobernador del Chubut mantuvo una reunión con personal de la Base Almirante Zar de Trelew y posteriormente se realizó otro encuentro en la Casa de Gobierno encabezado por el ministro de Gobierno y la secretaria de Salud de la provincia.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres mantuvo una reunión con personal de la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en representación de los afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) de toda la provincia -que incluye a integrantes de Gendarmería, Prefectura, Ejército, Fuerza Aérea y Armada-, quienes atraviesan una crítica situación ante el corte total de prestaciones por parte de la obra social.

Del encuentro también participó la diputada nacional Ana Clara Romero, quien viene acompañando esta problemática y llevando el reclamo de los afiliados al Congreso Nacional.

Durante la reunión el mandatario provincial expresó su acompañamiento y se comprometió a impulsar gestiones tanto en el ámbito judicial como ante el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de exigir la restitución de las coberturas médicas y garantizar que los afiliados de las fuerzas federales reciban la atención que les corresponde.

Asimismo, el gobernador garantizó la atención de los afiliados en el sistema público de salud provincial mientras se gestiona la resolución del conflicto, para asegurar la continuidad de la asistencia médica en todo el territorio.

Cabe recordar que IOSFA es una obra social de carácter nacional, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, y que el corte total de prestaciones que atraviesan sus afiliados en Chubut se debe a la falta de respuestas y regularización por parte de ese organismo.

Como continuidad de estas gestiones, posteriormente se realizó una reunión encabezada por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, junto al Defensor Público Federal, David Chassagnade, y la secretaria de Salud de la Provincia, Denise Acosta, con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales.

Durante este encuentro se avanzó en la definición de una estrategia común para llevar adelante el reclamo por la restitución de las prestaciones de IOSFA, y se ratificó el compromiso del Gobierno del Chubut de acompañar institucionalmente a los afiliados en esta situación crítica.

“Estamos hablando de cuidar a quienes nos cuidan, de garantizar que los miembros de las fuerzas federales y sus familias tengan la atención que merecen, más allá de cualquier decisión administrativa nacional”, expresó el ministro Victoriano Eraso Parodi, tras la reunión.

De esta manera, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres reafirma su decisión de estar presente frente a los problemas reales de los ciudadanos, acompañando a quienes sirven a la comunidad y defendiendo el derecho a la salud de todos los chubutenses.