Tormenta en Bahía Blanca: hay al menos diez muertos y alertan que puede haber más víctimas fatales

Un verdadero fenómeno meteorológico extremo vive la ciudad de Bahía Blanca con una tormenta que descargó más de 400 milímetros de lluvia y provocó anegamiento de gran parte de la ciudad, con casas inundadas y más de 1000 evacuados. Hasta el momento se reportaron diez personas fallecidas, según confirmaron fuentes oficiales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, se trasladaron al lugar luego que el Gobierno confirmara que enviará $10 mil millones para reparar los daños. El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, arribó cerca de las 23 y se reunió con el comité de crisis.

Lo que dejó el fuerte temporal en Bahía Blanca

Pasado el mediodía, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer en la vía pública y no descartaron que haya más víctimas mortales, “en virtud de la magnitud del desastre climático”. Horas más tarde, fuentes oficiales difundieron un nuevo parte de la municipalidad en el que se confirmó el fallecimiento de otras cinco personas.

Picos de precipitaciones en Bahía Blanca

Registro histórico de lluvias. En milímetros

Fuente: Servicio Metereológico Nacional

Por la noche, un nuevo parte informó que la cifra ascendía a diez. “Las identidades aun no fueron proporcionadas. Como ya se imencionó, permanece la posibilidad de una mayor cantidad de víctimas fatales”. Y agregaron: “Los equipos municipales, provinciales, el Ejército y la Armada continúan desplegados trabajando para brindar asistencia. Solicitamos a la población restringir la circulación al máximo y mantenerse a resguardo en sus hogares, la situación aún es crítica”.

Lamentablemente debemos confirmar el fallecimiento de una mujer en la vía pública en las calles Paroissien y Rawson, no pudiendo descartar – en virtud de la magnitud del desastre climático-, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales. — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) March 7, 2025

A raíz, de la crisis el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó en la tarde del viernes el envío de 10 mil millones de pesos para la reparación de daños, luego que tanto Bullrich, como su par en Defensa, Luis Petri, se dirigieran a la ciudad en el marco del operativo de crisis.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comenzó su viaje terrestre rumbo a Bahía Blanca a las 15, debido a que no había condiciones de vuelo para llegar vía aérea, y arribó cerca de las 23. Allí se reunió con el comité de crisis en el lugar, donde se encontraban también los funcionarios nacionales. Si bien contó en diálogo con LN+ que no mantuvo un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le informó que se encuentra disponible. “No puedo objetar nada, en términos que se está trabajando coordinadamente”, planteó.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia dijo, en diálogo con Maxi Montenegro, que la situación es “excepcional”. “La lluvia fue sin precedentes y se mezcló con la marea que está alta”, dijo. Y precisó: “Acá había inundaciones bastante a menudo por un canal que se desbordaba en la ciudad. Como las lluvias tenían como récord histórico de 150 mm/175 mm, lo hicieron para que aguantara lluvias de 200 mm, acaba de llover acá en las últimas horas 400 mm”.

El gobernador evitó confrontar con los funcionarios nacionales. “Me parece inoportuno polemizar, no voy a hacerlo. Nosotros estamos para trabajar, la última vez lo hicimos con menos colaboración, pero la necesitabamos. Hoy la tenemos y yo la agradezco y la reconozco, nunca hice otra cosa. No me gusta insultar, las provocaciones son para otras cosas. Estamos grandes para en un hecho así hacer campaña electoral”, dijo.

Lo que dejó el fuerte temporal en Bahía Blanca

Más temprano, durante una entrevista con C5N había dicho: “Hoy te diría que lo fundamental es darle a la población el mensaje que hay que tener muchísimas precauciones y permanecer, en la medida de lo posible, corriendo los menores riesgos. Nosotros llevamos todo el equipamiento del que disponemos y solicitamos la ayuda del gobierno nacional porque corresponde”.

Temporal e inundación en Bahía Blanca. Avenida Cabrera. Barrio La PostaMauro V. Rizzi

Kicillof remarcó que el contacto con la gestión libertaria surgió de parte del ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que está en el comité de crisis interministerial. “Se comunicó con su par [Guillermo] Francos y, a partir de ahí, se habilitó un contacto con Patricia Bullrich. Así que en ese sentido estamos articulando con el municipio y luego con el gobierno nacional, y ya solicitando fondos específicos como los famosos ATN, que es plata de las provincias para diferentes usos, uno de ellos emergencias”, explicó.

Por la tarde, en tanto, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, subió un video a X donde confirmó que la situación era crítica y sumaban más de 1000 los evacuados por las inundaciones. “Bahía Blanca ha sido nuevamente azotada por una catástrofe natural. La situación se ha tornado muy crítica en diversos sectores. En este marco ya se contabilizan más 300 mm de agua acumulada y continuamos trabajando con todos los recursos disponibles para llegar con la asistencia y rescate de las personas afectadas”, dijo.

Bahía Blanca ha sido nuevamente azotada por una catástrofe natural. La situación se ha tornado muy crítica en diversos sectores. En este marco ya se contabilizan más 300 mm de agua acumulada y continuamos trabajando con todos los recursos disponibles para llegar con la asistencia… pic.twitter.com/sgJ53qM7Yi — Federico Susbielles (@fsusbielles) March 7, 2025

Y agregó: “A esta hora, gran parte de la ciudad continúa bajo agua, por lo que solicito a los vecinos extremar las medidas de cuidado y no circular por la vía publica. Estamos desde el inicio de esta tragedia trabajando con maquinaria del Municipio y recursos del Ejército, Bomberos, Policía Bonaerense, Defensa Civil y Prefectura Naval para poder llegar a cada uno de los bahienses afectados”.

De manera preventiva se dispuso la suspensión del transporte público en todo el distrito y desde el municipio se reclamó a la comunidad que evite salir de sus viviendas. Además, el aeropuerto se encuentra cerrado por lo menos durante la mañana debido a la inundación que afecta a la terminal y la pista.

Accesos cerrados, ciudad aislada

Además, el diluvio, con un volumen de agua caída en pocas horas que casi duplica el máximo histórico del distrito, ha dejado a esta ciudad aislada.

Los accesos por ruta han sido bloqueados en el transcurso de la mañana, a medida que la situación de anegamientos se agravaba y las autoridades tomaban dimensión de indicó alcance de esta tormenta.

Las grandes inundaciones en la Argentina

En milímetros

Fuente: archivo LA NACION

El ingreso habitual por ruta 3, muy utilizado en particular por el transporte de cargas, se cerró antes de mediodía a la altura del distribuidor que deriva a Punta Alta. El agua hizo ceder el pavimento y ese tramo hacia Bahía Blanca se volvió intransitable.

Otra vía posible, conocida como Camino Viejo, que permite llegar por cercanías del aeropuerto, presentaba un cuadro tan o más grave. La otra alternativa que se mantuvo habilitada algo más de tiempo fue por la ruta 51, con acceso restringido para vehículos particulares y habilitado para unidades de fuerzas que llegaban en apoyo para sumarse al operativo de asistencia a damnificados.

Las calles y rutas colapsaron en algunos sectoresRedes

Así es que se han formado varias islas de camiones estacionados, mayormente en torno a estaciones de servicio de la zona, a la espera de que las vías de comunicación hacia el puerto bahiense se rehabiliten. “¿A Bahía van? No van a llegar”, avisaban pronto quienes atienden los surtidores.

Puertas adentro la ciudad vivía en un contexto de caos, desesperación y drama a medida que se iban conociendo nuevos casos fatales. Enterarse del matiz trágico que tomó este fenómeno meteorológico no fue tan fácil. Se cortó el servicio eléctrico de manera preventiva y general. No hay, salvo excepciones, conexión vía datos móviles.

Tampoco hay despacho de combustible, con lo que es limitado el funcionamiento de los equipos electrógenos que están dando mínima respuesta ante semejante emergencia.

Una fuerte tormenta provocó graves inundaciones en Bahía BlancaRedes

El jueves por la noche, antes de las 21, ya se había emitido un “alerta naranja” frente a la certeza de un frente de tormenta que asomaba firme.

Las corrientes de agua que se formaron sobre las calles, en pendiente hacia el mar, tomaron una potencia pocas veces vistas y en su recorrido arrastraron vehículos, varios de los cuales terminaron sobre las veredas.

Desde el municipio confirmaron que los servicios de salud se vieron afectados por filtraciones de agua en el hospital municipal y otros centros sanitarios, por lo que se suspendieron algunas intervenciones programadas y se atiende “como se puede” a los pacientes internados, en medio de este escenario dramático. Casi a oscuras se buscaba mover a aquellos que habían quedado en las dependencias del edificio con mayor volumen de agua.

Una fuerte tormenta provocó graves inundaciones en Bahía BlancaRedes

El crítico panorama repite, esta vez con lluvias de volumen inédito en los últimos tiempos para la ciudad, la desesperación que vivió la comunidad bahiense hace poco más de un año, el 16 de diciembre de 2023, cuando un temporal de viento provocó destrozos y 13 muertes.

Con el reclamo de evitar circular por las calles, una misión casi imposible por el volumen de agua acumulada con sectores que tienen casi medio metro de profundidad, se suspendieron las clases en todo el distrito y también la atención en oficinas públicas.

Un reporte del municipio declaró que las sostenidas precipitaciones tornaron intransitables gran parte de las calles de la ciudad. “Han caído más de 200 milímetros, y la Dirección de Información y Monitoreo de Alertas y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires acaba de informar que continuarán las tormentas sobre nuestra ciudad por lo menos durante 2 horas más, estimándose un acumulado adicional de entre 50 y 100 milímetros más”, avisaron las autoridades a los vecinos.

Para la tarde, los milímetros acumulados ya habían crecido a 290.

Prefectura Naval se sumó a las tareas de salvamento en Bahía BlancaX

En este contexto, hubo más de 1000 evacuados mientras se atendían avisos y reclamos de otros puntos de la ciudad donde estaban con situaciones muy complicadas en sus viviendas, rodeadas o ya bajo el agua. Avisaron que en tanto dure el pico de precipitaciones solo pueden realizarse movilizaciones con maquinaria pesada.

En tanto, desde la gobernación bonaerense informaron que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, se está trasladando al lugar el Ministro junto al Director Provincial de Coordinación en la Emergencia el titular de Operaciones de Defensa Civil y el Superintendente de Seguridad Siniestral.

Como parte del operativo de contención desde el Gobierno de Axel Kicillof detallaron que al momento se han trasladado a la zona más de 40 efectivos especializados en rescate y seguridad, 8 agentes de Defensa Civil Provincial, personal de rescate de Policía Federal Argentina, al tiempo que también destacaron el envío de 17 camionetas; 6 lanchas de rescate urbano, drones matrix para reconocimiento barrial con cámaras de alta definición y dos helicópteros, entre otros.

Como medida de seguridad se dispuso la restricción y corte de servicio eléctrico en áreas por posibles afectaciones de líneas de conexión y suministro del servicio. El pedido de las autoridades fue claro y reiterado: “Solicitamos a la población que permanezca en sus hogares y reiteramos que el municipio dispuso el cese absoluto de cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso”.

Una fuerte tormenta provocó graves inundaciones en Bahía BlancaRedes

Informe de situación

A las 7.15 la intendencia publicó un informe de situación para actualizar el estado de los servicios y de la ciudad. “Las sostenidas precipitaciones tornan al momento intransitables gran parte de las calles de la ciudad. Han caído más de 200 milímetros y la Dirección de Información y Monitoreo de Alertas y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires acaba de informar que continuarán las tormentas sobre nuestra ciudad por lo menos durante dos horas más estimándose un acumulado adicional de entre 50 y 100 milímetros más”, indicó el texto que se posteó en redes sociales.

*INFORME DE SITUACIÓN – 7.15 HS*



Las sostenidas precipitaciones tornan al momento intransitables gran parte de las calles de las ciudad. — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) March 7, 2025

Además, se pidió a la compañía de servicio eléctrico de Bahía Blanca, EDES, que disponga de cortes preventivos en distintos sectores de la ciudad. “Reiteramos la solicitud a la población de que permanezca en sus hogares y reiteramos que el municipio dispuso el cese absoluto de cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso”, finalizó el aviso.

Por otro lado, desde el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), a cargo de la ministra Patricia Bullrich, confirmaron el envío de fuerzas federales al lugar para mitigar los efectos del temporal y ayudar a los afectados.

#AHORA Inundaciones en Bahía Blanca: Alerta Roja vigente. Desplegamos el soporte del SINAGIR con las Fuerzas Federales en el lugar. El Subsecretario de Apoyo Federal a Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional coordina con autoridades locales. — Sinagir (@Sinagir_Arg) March 7, 2025

Y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, informó que por pedido del presidente Javier Milei se comunicó con el intendente para coordinar acciones en el terreno y aseguró que ya están desplegadas en la zona las Fuerzas Armadas.

#AHORA Inundaciones en Bahía Blanca y Punta Alta: Por instrucción del Presidente @JMilei, me comuniqué con el Intendente @fsusbielles para coordinar acciones en el terreno junto al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). A través del Comando Conjunto de… — Luis Petri (@luispetri) March 7, 2025

Bebés evacuados en el Hospital Penna

El Hospital Interzonal Dr. José Penna sufrió los estragos de las fuertes lluvias. El centro de salud se inundó y las enfermeras debieron evacuar a bebés que estaban en el sector de neonatología.

Las imágenes de la dramática situación se hicieron virales en redes sociales por el estado del hospital, uno de los más importantes de la localidad. Allí se veía a enfermeras con bebés en brazos todavía conectados a sus sueros y personal del hospital abriendo incubadoras para sacar a los recién nacidos. Mientras, la sala estaba repleta de agua.

Evacuaron a bebés del Hospital Penna en medio del temporal de Bahía Blanca

De acuerdo a lo que publicó el portal La Nueva, también se vieron afectadas ambulancias estacionadas en una cochera que se inundó. Según pudo saber LA NACION, los recién nacidos fueron trasladados al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero y a otros centros de salud privados.

Natalia Romagnolli vive frente al canal Maldonado de Bahía Blanca, una de las zonas más afectadas por la lluvia torrencial que azota la ciudad. Con el agua ganando terreno a pasos agigantados, alrededor de las 11 de la mañana, en medio de un ataque de pánico, logró comunicarse con su hermana, Marina, para pedirle auxilio.

“La planta baja de su casa está completamente inundada, y ella, junto a su familia, está refugiada en el primer piso; pero el agua no deja de subir minuto a minuto por la escalera. Lo peor es que la casa está enrejada y ella está descompensada, pidiendo una ayuda que no llega”, relató con angustia Marina, quien intentaba desesperadamente movilizar un rescate para su hermana.

El mismo panorama sucedía en distintas calles de la ciudad, donde los vecinos se refugiaron en los techos de su casa para salvarse de la crecida.

Por Darío Palavecino-La Nación