Tormenta en Bahía Blanca: confirman al menos seis muertos y alertan que puede haber más víctimas fatales

Así lo confirmó el último parte de la municipalidad; servicios de salud reportan problemas por la abundante agua, que complica la atención de los pacientes; las autoridades pidieron a los vecinos no salir de sus casas; el ministro de Seguridad bonaerense se trasladó al lugar y Bullrich envía a las fuerzas federales

Un verdadero fenómeno meteorológico vive la ciudad de Bahía Blanca con una tormenta que hasta el momento descargó más de 290 milímetros de lluvia en la madrugada y provocó anegamiento de gran parte de la ciudad, con casas inundadas y casi medio centenar de familias evacuadas. Hasta el momento se reportaron seis personas fallecidas, según confirmaron fuentes oficiales.

Pasado el mediodía, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer en la vía pública y no descartaron que haya más víctimas fatales, “en virtud de la magnitud del desastre climático”. Horas más tarde, fuentes oficiales difundieron un nuevo parte de la municipalidad en el que se confirmó el fallecimiento de otras cinco personas.

“En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el numero asciende a seis: una mujer en la vía pública en las calles Paroissien y Rawson, cuatro personas en vía pública en la zona de sarmiento al 1000 y una persona en Cerri. Hasta el momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud del desastre climático, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales”, se precisó en el último parte de la municipalidad sin brindar mayores detalles sobre la identidad de las víctimas.

Además, se sumaron embarcaciones de la Armada Argentina, Prefectura Naval, el Ejército y los Bomberos.



De manera preventiva se dispuso la suspensión del transporte público en todo el distrito y desde el municipio se reclamó a la comunidad que evite salir de sus viviendas. Además, el aeropuerto se encuentra cerrado por lo menos durante la mañana debido a la inundación que afecta a la terminal y la pista.

La situación, que se vuelve aún más dramática porque el pronóstico da cuenta de una continuidad de las precipitaciones intensas al menos hasta media mañana y alerta hasta horas de la tarde, también alcanza a algunas localidades vecinas. El jueves por la noche, antes de las 21, ya se había emitido un “alerta naranja” frente a la certeza de un frente de tormenta que asomaba firme.

Las corrientes de agua que se forman sobre las calles, en pendiente hacia el mar, toman una potencia pocas veces vistas y en su recorrido arrastran vehículos, varios de los cuales terminaron sobre las veredas.

Desde el municipio confirmaron que los servicios de salud se vieron afectados por filtraciones de agua en el hospital municipal y otros centros sanitarios, por lo que se suspendieron algunas intervenciones programadas y se atiende “cómo se puede” a los pacientes internados, en medio de este escenario dramático. Casi a oscuras se buscaba mover a aquellos que habían quedado en las dependencias del edificio con mayor volumen de agua.

El crítico panorama repite, esta vez con lluvias de volumen inédito en los últimos tiempos para la ciudad, la desesperación que vivió la comunidad bahiense hace poco más de un año, el 16 de diciembre de 2023, cuando un temporal de viento provocó destrozos y 13 muertes.

Hasta el momento solo se conoce el fallecimiento de esta mujer, pero no hay datos de personas lesionadas en el marco de este temporal de lluvia que se desató a mitad de esta madrugada y, desde entonces, no dio respiro. Con el reclamo de evitar circular por las calles, una misión casi imposible por el volumen de agua acumulada con sectores que tienen casi medio metro de profundidad, se dio por hecho que no habrá clases en todo el distrito ni atención en oficinas públicas.

El último reporte del municipio declara que las sostenidas precipitaciones tornan al momento intransitables gran parte de las calles de la ciudad. “Han caído más de 200 milímetros, y la Dirección de Información y Monitoreo de Alertas y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires acaba de informar que continuarán las tormentas sobre nuestra ciudad por lo menos durante 2 horas más, estimándose un acumulado adicional de entre 50 y 100 milímetros más”, avisaron las autoridades a los vecinos.

Prefectura Naval se sumó a las tareas de salvamento en Bahía BlancaX

En este marco hay 40 familias evacuadas mientras se atienden avisos y reclamos de otros puntos de la ciudad donde están con situaciones muy complicadas en sus viviendas, rodeadas o ya bajo el agua. Avisaron que en tanto dure el pico de precipitaciones solo pueden realizarse movilizaciones con maquinaria pesada.

En tanto, desde la gobernación bonaerense informaron que el ministro de Seguridad, Javier Alonso se está trasladando al lugar el Ministro junto al Director Provincial de Coordinación en la Emergencia el titular de Operaciones de Defensa Civil y el Superintendente de Seguridad Siniestral.

Como parte del operativo de contención desde el gobierno de Axel Kicillof detallaron que al momento se han trasladado a la zona más de 40 efectivos especializados en rescate y seguridad, 8 agentes de Defensa Civil Provincial, personal de rescate de Policía Federal Argentina, al tiempo que también destacaron el envio de 17 camionetas; 6 lanchas de rescate urbano, drones matrix para reconocimiento barrial con cámaras de alta definición y dos helicópteros, entre otros.

Como medida de seguridad se dispuso la restricción y corte de servicio eléctrico en áreas por posibles afectaciones de líneas de conexión y suministro del servicio. El pedido de las autoridades fue claro y reiterado: “Solicitamos a la población que permanezca en sus hogares y reiteramos que el municipio dispuso el cese absoluto de cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso”.

Informe de situación

A las 7.15 la intendencia publicó un informe de situación para actualizar el estado de los servicios y de la ciudad. “Las sostenidas precipitaciones tornan al momento intransitables gran parte de las calles de la ciudad. Han caído más de 200 milímetros y la Dirección de Información y Monitoreo de Alertas y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires acaba de informar que continuarán las tormentas sobre nuestra ciudad por lo menos durante dos horas más estimándose un acumulado adicional de entre 50 y 100 milímetros más”, indicó el texto que se posteó en redes sociales.

Además, se pidió a la compañía de servicio eléctrico de Bahía Blanca, EDES, que disponga de cortes preventivos en distintos sectores de la ciudad. “Reiteramos la solicitud a la población de que permanezca en sus hogares y reiteramos que el municipio dispuso el cese absoluto de cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso”, finalizó el aviso.

Por otro lado, desde el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), a cargo de la ministra Patricia Bullrich, confirmaron el envío de fuerzas federales al lugar para mitigar los efectos del temporal y ayudar a los afectados.

Y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, informó que por pedido del presidente Javier Milei se comunicó con el intendente para coordinar acciones en el terreno y aseguró que ya están desplegadas en la zona las Fuerzas Armadas.

Bebés evacuados en el Hospital Penna

El Hospital Interzonal Dr. José Penna sufrió los estragos de las fuertes lluvias. El centro de salud se inundó y las enfermeras debieron evacuar a bebés que estaban en el sector de neonatología.

Las imágenes de la dramática situación se hicieron virales en redes sociales por el estado del hospital, uno de los más importantes de la localidad. Allí se ve a enfermeras con bebés en brazos todavía conectados a sus sueros y personal del hospital abriendo incubadoras para sacar a los recién nacidos. Mientras, la sala está repleta de agua.

Evacuaron a bebés del Hospital Penna en medio del temporal de Bahía Blanca

De acuerdo a lo que publicó el portal La Nueva, también se vieron afectadas ambulancias estacionadas en una cochera que se inundó. Según pudo saber LA NACION, los recién nacidos fueron trasladados al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero y a otros centros de salud privados.

Por Darío Palavecino-La Nación