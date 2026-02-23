Tomás Etcheverry habló tras su consagración en el Río Open: “Es el día más feliz de mi vida”

El platense conquistó su primer título en el circuito ATP con una remontada ante Alejandro Tabilo y lo celebró a pura emoción. “Es un sueño hecho realidad”, dijo

La consagración de Tomás Etcheverry en el Río Open tuvo todos los condimentos de una historia que parecía destinada a escribirse a pura adrenalina. Perdió el primer set, se vio obligado a remar desde atrás y terminó levantando el trofeo más importante de su carrera tras vencer al chileno Alejandro Tabilo en una final cambiante, intensa y cargada de emociones.

Con el resultado puesto y la vitrina de estreno, el platense le dio rienda suelta a la emoción. Sus palabras retratan el desahogo de un tenista que llevaba años buscando ese momento.

“Es el día más feliz de mi vida”, soltó apenas consumado el triunfo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4, luego de 3 horas y 4 minutos de partido. Ese desgaste se sumó a las 3 horas que había jugado durante el mediodía por el cruce de semifinales frente al checo Vít Kopriva, en un partido que había sufrido varias interrupciones debido a la lluvia.

“Es un sueño hecho realidad. Hace mucho buscaba mi primer título. Venía trabajando muy duro con mi equipo. No lo puedo creer todavía”, agregó Etcheverry, que desde este lunes trepará 18 posiciones y se ubicará 33° en el ranking ATP.

El platense, de 26 años, hizo foco en el recorrido. Detrás del trofeo hubo temporadas de crecimiento sostenido, consolidación en el circuito y un proceso que lo llevó a instalarse con regularidad en los torneos más exigentes del calendario. Etcheverry, además, llevaba el lastre de las tres finales que había perdido anteriormente.

La definición en Río no fue sencilla. Después de un comienzo adverso, en el que Tabilo (68° del mundo) impuso condiciones y se quedó con el primer parcial, Etcheverry debió ajustar su estrategia, sostener la concentración y confiar en sí mismo.

Tras el último punto, Tomás Etcheverry se dejó caer sobre el polvo de ladrillo del torneo brasileño e inició el festejo (Fuente: Río Open)

El segundo set fue decisivo: logró llevarlo al tie break y allí mostró la templanza que tantas veces se le había reclamado en instancias definitorias. En el parcial definitivo, sostuvo la intensidad desde el fondo de la cancha y supo aprovechar sus oportunidades para sellar una remontada que puede marcar un antes y un después en su carrera.

“Di el 100%. Era la final, el partido más importante. Por suerte, me pude llevar el premio de mi primer título”, dijo tras la batalla en la Quadra Central del Jockey Club Brasileiro, que vio campeón a un argentino por tercer año consecutivo: Sebastián Báez había conquistado el título en las dos ediciones anteriores.

El contexto potencia el valor de la consagración para Etcheverry. El Río Open es el torneo más relevante de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Ganar allí implica atravesar una semana exigente, con rivales de jerarquía y condiciones climáticas demandantes. El argentino lo hizo con el desgaste acumulado en las rondas previas, y mediante muestras de carácter que le permitieron remontar situaciones adversas.

Tras los títulos de Francisco Cerúndolo en Buenos Aires y de Etcheverry en Río, la acción se muda ahora al ATP 250 de Santiago de Chile, que tendrá a 10 representantes nacionales en el cuadro principal.

Fuente: Infobae