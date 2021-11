Todos contra Milei

La estrategia porteña de Horacio Rodríguez Larreta contra el fulminante avance electoral de Javier Milei. Hoy, al jefe capitalino le conviene más que salga segundo el mixturado radical-peronista Leandro Santoro y no el fenómeno exótico del libertario.

ninguno de los liberales que se reúnen hoy para sostener la lista de María Eugenia Vidal se le ocurrió aconsejarle al Presidente Fernández que, en su visita a Glasgow, se diera una vuelta por la Universidad que albergó las enseñanzas del escocés Adam Smith, alumno, profesor y decano de ese instituto, el padre de la economía moderna. Una pena: como se sabe, algunas visitas turísticas despiertan curiosidad, interés por lo que se desconoce, hasta se induce a abrir la cabeza. No le hubiera venido mal esa sugerencia al mandatario argentino, al menos para advertir un contraste con su pensamiento estatista traducido en Feletti como agente policial de los precios, especialista en cerrojos. Por no citar a otros asesores/as de la Casa Rosada que les gusta el juego de las esposas. No haberle advertido a Fernández ha sido una falta imperdonable. Es como si alguien recorriera Friburgo y no revisase la universidad para introducirse en Martin Heidegger, en su célebre Ateneo, y se perdiera a un filósofo superior. Poco generoso el grupo que esta tarde participa del cenáculo liberal en un club de barrio, convocatoria para sostener la estrategia porteña de Horacio Rodríguez Larreta contra el fulminante avance electoral de Javier Milei. Hoy, como se sabe, al jefe capitalino le conviene más que salga segundo el mixturado radical-peronista Leandro Santoro y no el fenómeno exótico del libertario.

Claro que Milei, además de su ascenso en encuestas, se granjeó una enemistad poco superable con el alcalde capitalino: su individualismo exitoso ahora se afina con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, encuentros bajo sospecha, fantasías de complot, para un jefe de gobierno ya convertido en postulante presidencial. Además, como Milei resulta exagerado para el común de las lides políticas, abundó en agravios contra Larreta, tratándolo de “zurdo de mierda” o “gusano asqueroso”, como si alguna de estas miniaturas fueran agradables antes de volverse mariposas. Tan lastimado Milei por los golpes bajos preelectorales que podría reconocerse en aquella frase de Lugones: un hombre sensible ingresa herido a la vida.

Pero la enemistad debe buscarse en planos menos románticos: la captura de votos entre cada bando y, en particular, la diferencia que los separa en materia ideológica. Este último punto estalló en los últimos quince días y compromete inclusive la coherencia de los liberales a congregarse hoy. Para la mayoría de los presentes en la asociación española —algunos rescatados del closet, en formol, esperando la extinción de la especie, confiando en algún mensaje internacional tipo Mario Vargas Llosa—, hay una fortuna protectora: asiste Ricardo López Murphy, quien absorbe los rayos y les evita mirarse en el espejo ante cualquier contradicción. Va a justificar el economista su presencia: cree que debe integrarse una coalición, como Juntos, para oponerse y ganarle al cristinismo. Entiende más conveniente ese camino que la expresión solitaria, aislada, sin consistencia física, que puede ejercer Milei. Diferentes métodos para alcanzar el cinturón en la máxima categoría. Además, López Murphy apoya los pies en ambos lados del bloque: hombre de pensamiento liberal puede navegar con los radicales, su origen, finalmente también se llama Hipólito, aunque debe gustarle más Alvear, militó en Franja Morada, fue ministro de De la Rúa. Dudoso, por otra parte, que un hombre formado en Chicago como él termine insultándose con Milei. Y viceversa. No necesitan ir a Glasgow para repasar a Smith.

Además, por esa coincidencia económica, pondrá en reserva ultimas expresiones de Rodríguez Larreta, cuando por ejemplo se pronunció a favor de una imposición a la vivienda ociosa. ¿Acaso no había un compromiso para prometer que no habría aumento futuro de impuestos?. ¿Se mareó el jefe de gobierno con esa declaración?. Difícil de tragar, también para los adictos de hoy, ya que más de uno se habrá molestado por esa restrictiva incursión estatal sobre la propiedad privada. Pero lo del alcalde no ha sido un accidente ni una tarde con la cabeza embotada: también despertó inquietud otra anterior apreciación sobre la doble indemnización laboral y, mucho más, su opinión en torno a los monopolios, cercana a la imaginación gelbariana de la inflación cero y a la ingenuidad de que la economía es estática y no dinámica. Quizás le ocurren estos percances —tan poco gratos para los que lo acompañarán esta tarde— por falta de equipos asistentes, ya que en materia discursiva se maneja en forma personal y, apenas, se ayuda con un consejero (Federico Di Benedetto) que lo acompaña desde hace años por no contradecirlo demasiado y su aporte —hizo carrera de comunicación en Inglaterra— se remita a los focus group y a la contratación de encuestas. Más de eso, Horacio no permite; se advierte en todo su gabinete, más bien uniforme, en el que uno solo se distanció del anonimato. Fue el ministro Quirós y por la terrible crisis de salud.

Más que ayudar a Vidal, el acto de algunos liberales de hoy —más incomodos con el estrellato de Milei, también con sus insolencias, que en la solidaridad con el gobierno porteño— contribuye al proyecto Larreta 2023. Se trata de sumar retazos, impedir que se le escape alguna correntada y, como se sabe, para su aspiración presidencial requiere del mantenimiento del triunfo en la Capital Federal con un candidato propio. O convenido. No puede correr riesgos. En ese sentido, Milei se ha constituido un peligro (algunos dicen, en broma, que no solo políticamente): es que si crece el libertario como segunda fuerza en un distrito donde es imprescindible obtener 50% de los votos para vencer, surge una complejidad que hasta ahora nunca produjo el cristi-kirchnerismo. Parece imposible la aventura de un solo hombre, aunque ya llueven los amigos del campeón, que cita a Rothbard, Misses, Hayek para votantes que jamás los leyeron. Y sin embargo lo votan.

Por Roberto García – Perfil