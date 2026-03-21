Todavía entre nosotros: qué memoria se disputa

A 50 años del golpe del 76, el especial de Cenital explora qué sigue vigente de la dictadura y cómo evolucionó la democracia desde 1983 hasta hoy. Un recorrido que revela continuidades, tensiones y nuevas controversias.

Estamos ante un aniversario que sensibiliza y moviliza a millones de personas en el país, y estamos también ante una memoria que es disputada desde el Estado, por primera vez desde la vuelta a la democracia, con el intento de resquebrajarla. El martes 24 de marzo saldrán a la calle miles de personas con la foto de algún familiar, algún amigo, un ser querido que fue desaparecido, y también en la “calle digital” se leerán crueldades, frases relativizantes de las responsabilidades del Estado, incluso negacionistas. Estas dos Argentinas parecen convivir, disociadas entre sí, y dan cuenta de que aún perdura, que todavía están entre nosotros, estos discursos que buscan la reparación, la verdad y la justicia, y también aquellos que proponen desarticularla, confundir, burlarse.

Distintos trabajos de opinión pública demostraron que la población argentina, sin embargo, tiene una valoración negativa del último golpe de Estado. El 71% de las personas consultadas cree que la dictadura fue muy mala o mala, según Pulsar.UBA. En el caso del estudio de Zubán Córdoba y Asociados, hay una mayoría que la identifica como un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades (70%), y también un consenso importante en torno a la necesidad de mantener viva esa memoria (73%). “Sin embargo, los niveles de acuerdo no son absolutos, y eso sugiere que el consenso memorial sigue siendo mayoritario, pero no homogéneo ni inmune a disputas de interpretación y sentido”, señalan.

El acuerdo por la democracia continúa vigente en la sociedad, pero cada vez hay más críticas a su eficiencia. Los jóvenes se muestran frustrados ante un sistema que no resuelve sus necesidades, y los adultos saben que podría ser mejor.

Para entender estos caminos gomosos de las disputas de interpretación y sentido es que Cenital, gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), hizo un especial que va a ir presentando en distintos formatos a partir de ahora. En la web, Todavía entre nosotros cuenta con varias notas.

Camilia Perochena y Juan Manuel Romero piensan si, a 50 años del último golpe militar, sigue vigente el consenso democrático en Argentina. Los historiadores hacen un repaso de cómo fue esa disputa de acuerdo a cada gobierno desde el 83.

El CEO de Isonomía, Juan Germano, ahonda en la pregunta que se hacen los jóvenes: ¿para qué la democracia? ¿Qué les da? ¿Realmente es mejor a otros regímenes?

En torno a los jóvenes hay dos notas claves para leer, una es de Solana Camaño y otra de Luciana Messina y Valentina Salvi. En la primera, la periodista hace un retrato de esos adolescentes en las aulas que defienden la memoria, verdad y justicia, aún cuando todos sus compañeros libertarios parecen denostarla. Sus testimonios son esclarecedores:

La otra nota investiga la deriva de las risas al borde de la crueldad. Es una escucha atenta de La Misa, la narrativa de “memoria completa”, la banalización de las víctimas y el goce ante el dolor de los familiares de desaparecidos. ¿Qué hacen los libertarios con el Nunca Más?

Y esto viene acompañado de un ataque sistemático, desde el Estado mismo, a las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Primero con el desfinanciamiento, después con la estigmatización a las instituciones y organismos de derechos humanos. Javier Borelli escribió sobre esto:

Además, vas a ver un artículo de Emilia Simison que detalla las leyes sancionadas durante la dictadura y que aún están vigentes.

Y Ernesto Bohoslavsky se metió con la ideología de la dictadura. ¿Qué pensaba la derecha antes del golpe y qué actitud tomaron después? Hubo dos corrientes, la liberal-conservadora y la nacionalista-reaccionaria, que tuvieron muchas tensiones, pero la crudeza de la represión no fue una de ellas.

Por último, pero capaz lo más importante, Cenital le pidió a su comunidad que le cuente sus historias personales, cómo dejó huella la dictadura en su vida. Las respuestas fueron abrumadoras. De los testimonios de las lectoras y lectores habrá contenido para redes y un video próximo a estrenarse. Seguí a Cenital para verlo. Y también una nota, con historias como esta:

En este especial trabajó un gran equipo. Coordinación y edición del dossier: Romina Zanellato. Coordinación y edición de los testimonios de la comunidad: Javier Borelli. Coordinación de contenidos de redes y gráfica: Sol Maciel Bryndum. Diseño gráfico: Natalia Marcos y Fernanda Pernet. Proyecto audiovisual: Iara Mossayebeh. CM: Juan Igal. El apoyo técnico de Valentín Muro y el administrativo de Guadalupe Echegaray. Bajo la dirección editorial de Iván Schargrodsky y Juan Agosto.

Por Romina Zanellato-Cenital