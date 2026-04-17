Tiro Federal: Merino dialogó con vecinos y recorrió el barrio

En el marco de las permanentes visitas y recorridas por los barrios de la ciudad, el intendente Merino se reunió con los vecinos del sector para realizar el seguimiento del trabajo conjunto entre la vecinal y el municipio. El dirigente barrial, Bernardino Albial, destacó avances concretos, luego de varios años sin respuestas.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, visitó el barrio Tiro Federal, donde mantuvo un encuentro con el presidente de la asociación vecinal, Bernardino Albial, junto a funcionarios municipales y vecinos del sector. Realizaron un balance sobre el trabajo conjunto que se realizó durante el primer trimestre para renovar y fortalecer el abordaje completo. Además, se abordaron temas vinculados al ambiente, la seguridad y distintas inquietudes planteadas por los vecinos.

Luego de la reunión el intendente recorrió el barrio, donde el Municipio ejecuta trabajos de mejora urbana y visitó a vecinos y comerciantes.

Merino remarcó la importancia de sostener un trabajo articulado entre el Municipio, la vecinal y otras instituciones para planificar respuestas concretas, y aseguró que se dará continuidad a una agenda conjunta para el seguimiento de los planteos a fin de sostener una gestión cercana y atender de manera directa las solicitudes de la comunidad.

Además, remarcó la importancia de las vecinales como centro de referencia de intercambio para las solicitudes, también para acompañar los temas que involucran a cada barrio para poder ejecutar o reformular cada acción.

Por su parte, el responsable de la vecinal valoró la cercanía que tiene el intendente en los barrios y los avances logrados en el sector.

“Estamos muy contentos de tener un intendente presente. Nosotros como vecinalistas venimos trabajando para el barrio con todas las áreas municipales. Y lo importante es que estamos dando soluciones. Por ejemplo, se está reparando la calle Lezana y lo pudimos ver en la recorrida. Era algo que se esperaba desde hacía años”, expresó Albial.

Obras esperadas

Además, reafirmó el acompañamiento al trabajo del Municipio y enumeró las obras que se venían esperando hace años: “Venimos trabajando desde el día uno con esta gestión, apoyamos el trabajo del intendente. Me parece muy bien lo que está haciendo. En nuestro barrio se hicieron trabajos con maquinarias que hacía 20 años que no se realizaban, la limpieza del canal hacía 12 años que no se hacía, y la calle Lezana llevaba 15 años deteriorada. Por eso que venga alguien y se preocupe es importante”, manifestó el dirigente.

También resaltó la importancia del contacto directo con los vecinos y la predisposición del Ejecutivo municipal: “Vamos a hacer otro encuentro para que todos los vecinos puedan llevarle sus inquietudes al intendente personalmente. Esto tiene que ser entre todos; debemos apoyar y acompañar para que la situación mejore”.