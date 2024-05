Tini Stoessel recordó el doloroso episodio de su vida por el cual tituló a su disco “Un mechón de pelo”

La cantante habló de los tristes detalles detrás de la creación de su más reciente álbum.

Tini Stoessel dejó atrás las apariencias y mostró sus dolores más profundos, luchas contra las críticas y ofrecer su versión más verdadera al público. Todo ello quedó plasmado en Un mechón de pelo, el disco que publicó semanas atrás.

Luego de cinco shows en el Club Hurlingham, ahora los fans pueden disfrutar de ese concierto a través de Flow, y como previa de este lanzamiento, la artista se sentó a hablar en profundidad con el psicólogo Gabriel Rolón.

Siendo que este álbum está fuertemente atravesado por el dolor, la salud mental y las luchas internas de la protagonista de Violetta, dialogó en clave emocional con el terapeuta y llegó a revelar de dónde proviene el curioso título de su disco.

El video más vulnerable de la cantante. (Fuente: Instagram/tinistoessel)

Previo a la salida de Un mechón de pelo, Tini cambió radicalmente su look y apareció con el cabello corto y rubio. Este fue el puntapié de una nueva etapa y de una campaña de promoción del disco en el que se la veía cortándose el pelo.

Así, la artista reveló que la pérdida de cabello fue parte de un momento clave de su vida: “Me acuerdo como empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado y se me caían mechones de pelo. Toqué fondo, me lo cambiaba de color o lo cortaba. El pelo representó lo que me pasó a mí anímicamente”.

Y continuó sobre el valor simbólico que le dio a este cambio de look: “En su momento, mi pelo me hacía sentir más segura, formaba parte de mí y ahora me chu… tanto un huevo no tenerlo. Estoy tan orgullosa y feliz de todo lo otro que pasó a un segundo plano”.

Tini habló de los problemas con su imagen

Lo cierto es que la cantante de “Cupido” decidió ser sincera en la entrevista con Rolón y habló de los significados de sus letras, del hostigamiento que recibió por redes sociales y también de los problemas que sufrió con su imagen.

La cantante anunció su retiro (Foto: Captura TikTok)Por: tiktok

“Sentía que taparme era la solución, me empecé a vestir grande, ponerme guantes, engordarme en las fotos. Yo ya lo había normalizado”, reveló sobre la distorsión con su físico que sufrió por mucho tiempo.

“Y después me di cuenta de todo lo que me afectó. ¿Voy a estar toda la vida esperando la aceptación de todo el mundo? Voy a terminar infeliz toda la vida. En ese proceso dije ‘ya no me alcanza estar hablándolo con mis amigas y mi familia, con mi psicólogo y mi psiquiatra, necesito sacarlo para afuera’”, concluyó en torno a la decisión de haber lanzado este disco.