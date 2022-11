Tini Stoessel llegó a Qatar para alentar a Rodrigo de Paul en el partido de Argentina contra México

Guido Záffora anunció en Es por Ahí que la artista estará presente en el segundo partido de la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

Esta mañana, Tini Stoessel habría arribado a Qatar, sede donde se disputa el Mundial 2022 y en el que juega su novio, Rodrigo de Paul, según informó Guido Záffora en Es por Ahí.

“Tini está en Qatar, acaba de llegar. Llegó esta mañana”, anunció el periodista, sin potencial y dando la primicia.

“Por mi fuente, doy la vida y conozco el rigor periodístico que tiene. Tini llegó hoy temprano”, agregó Záffora.

Luego de escuchar con atención la información de último momento de su compañero, Julieta Prandi apoyó a Tini, quien estos últimos días fue criticada y cuestionada absurdamente por el “flojo” desempeño de Rodrigo en el primer partido de la Selección en la Copa del Mundo.

“Muy bien, me encanta… Es lo que tenía que hacer”. dijo la conductora de Es por Ahí.

Camila Homs bancó a De Paul y a Tini Stoessel tras la derrota de Argentina en el Mundial

Desde Argentina, Camila Homs alentó a la Selección y reaccionó contundente cuando le preguntaron por los memes direccionados a Rodrigo de Paul y a su novia, Tini Stoessel, tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el primer partido del Mundial de Qatar 2022.

“No miré mucho las redes,¡pero qué malos!”, dijo la modelo, sin dudar, cuando Santiago Riva Roy, el notero de Socios del Espectáculo, le comentó uno de los picantes chistes que circuló en las redes sociales sobre De Paul, quien no jugó su mejor partido en el arranque de la Copa del Mundo.

Notero: -¿Cómo viste el debut de la Selección?

Camila Homs: -El partido lo vi en mi casa, en la cama, tomando mates. Lo vi muy tranquila, pero fue una lástima (la derrota).

Notero: -¿Qué sentiste con los posteos de la gente, con las críticas a Rodrigo y a Tini por la derrota? Lo de la Triple T de los botines… Le decían “te hubieras anotado derecha, izquierda, en vez de TTT”.

Camila: -No miré mucho redes. ¡Qué malos! La gente es mala. Pobre chica.

Notero: -¿Hay lugar para la sororidad con Tini?

Camila: -No voy a hablar de eso. Está todo bien. Me parece que no tiene nada que ver. Es algo del partido, y puede ir bien o puede ir mal.