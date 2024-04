Tini Stoessel lanzó “Posta”, una canción donde reflexiona sobre la fama y las críticas que recibe

La cantante sorprendió con una letra autorreferencial. En menos de tres horas, el tema se ubicó en el puesto número 3 de tendencias de YouTube.

Tini Stoessel anunció el pasado 26 de marzo el lanzamiento de su nuevo álbum Un mechón de pelo. El lunes compartió el primer sencillo, “Pa”, una desgarradora canción dedicada a su papá, Alejandro Stoessel, quien atravesó un grave problema de salud en 2022.

Este jueves fue el turno de “Posta”, donde la artista les responde a sus detractores y a las duras críticas que recibió durante los últimos años.

El tema fue uno de los temas más esperados por sus fanáticos debido a una frase que se había viralizado tiempo atrás y que aparece en las estrofas de la canción. “Pero ahora Martina despertó y le importa posta”, fue uno de los adelantos que había compartido la exprotagonista de Violetta en sus redes.

“Después de mucho tiempo, cuando me di cuenta de que me había creído muchas etiquetas y comentarios sobre mí, ya estaba ahogada por completo. Empecé a hablarlos y reconocerlos. No quería que formen más parte de mi vida”, escribió la cantante al anunciar el adelanto del tema.

La artista respondió a las críticas que recibió durante los últimos años. (Captura: YouTube/TINI)

El video oficial fue subido a la plataforma de YouTube a las 21 horas y se ubicó en el puesto número 3 de tendencias en la Argentina.

Qué dice la letra de “Posta”, la nueva de canción de Tini Stoessel

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien

Yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta

Que van 10 años

Que van 1000 daños

Que bien me engaño

Posta

Que soy perfecta

Y no me afecta lo que digan los extraños

Posta

Que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que yo puedo

Posta

Por qué he nacido con dinero

En cuna de oro

Nada duele

¿Esa es la posta?

Solo soy yo la que vi llover

Nadie quiere ver

Nadie va a llamar

Preferí dormir

Preferí callar

Una princesa no llora en televisión

Pero

El acting mal no me salió

Hasta TINI se lo creyó

Pero Martina despertó y ahora le importa

Posta

La posta es que siempre fui una rockstar

Posta

Y me encanta que no la conozcas

Posta

Soy la flaquita de la tele

Que de memoria se aprendió lo que le impostan

Flasheaste que tenés la posta pero

Puedo decírtelo porque ahora sí me importa

Podría seguir, pero mejor te la hago corta

Posta

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien

Yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta