Tini Stoessel fulminó a Rodrigo de Paul y Camila Homs

La cantante aseguró tener pruebas de lo que dijo en su visita al programa de streaming Rumis.

Tini Stoessel estuvo como invitada al streaming Rumis este miércoles y sorprendió al lanzar una fuertísima declaración sobre su romance con Rodrigo de Paul.

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede”, comenzó diciendo la cantante en el programa.

De inmediato, la artista argentina aprovechó para aclarar: “Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema”.

Qué dijo sebastián Yatra sobre la separación de Tini Stoessel

Entrevistado por GQ México, Sebastián Yatra habló sobre su relación con Tini Stoessel: ”Fui dándome cuenta de situaciones de las que no quería formar parte”.

“Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida, sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen”, agregó el cantante.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra cuando eran pareja.

Entonces, el artista colombiano confesó: “Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”.