Tini Stoessel anunció la salida de otra canción de su nuevo disco: “Puedo decírtelo porque ahora sí me importa”

La cantante reveló en sus redes sociales la fecha del segundo adelanto de su álbum Un mechón de pelo

Tini Stoessel viene anunciando hace semanas su quinto disco, a través de acciones en sus redes sociales, como la eliminación de sus posteos y señales de una nueva etapa en su carrera musical. En este sentido, la artista dio a conocer hace dos días la primera canción de este álbum de estudio, que saldrá en su totalidad el 11 de abril.

“Pa” es el título del primer single, un homenaje a su padre Alejandro, quien en el 2022 estuvo internado por una hemorragia interna en su zona abdominal. Tini tuvo que posponer de marzo para mayo, en el Hipódromo de Palermo, cuando la rompió con sus conciertos post pandemia.

Esos días en específico la marcaron mucho. Su padre debió ser internado en esos momentos en terapia intensiva, luego de complicarse en una cirugía. Pese a su salud crítica, pudo salir adelante rodeado del amor de su familia.

Las conmovedoras y desgarradoras imágenes que forman parte de ese videoclip, la muestran en la sala de espera de una clínica. Ahí, a flor de piel, aparece una conversación que parece ser una reproducción de las que hizo en aquel momento, cuando su padre estaba siendo operado. La canción, que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en YouTube, dejó algunos detalles que no pasaron desapercibidos para sus fanáticos.

En la primera escena, la cantante mira su infancia en el colegio y hay dos niñas que bailaban enfrente a su papá, representando a la protagonista de esta historia y a su mejor amiga Carola. Además, hay otro momento que identifica a Tini y al productor antes del casting de Violetta, con un vestuario muy parecido.

Tini pensó en cada uno de los detalles de la canción para su padre

Otro detalle de “Pa” se puede ver en el último concierto antes de que Alejandro comenzara con sus temas de salud, mientras la artista se subía al escenario en Bolivia. Luego de este concierto, Alejandro iba a enfermar y la tristeza se vio involucrada en la ex chica Disney

Se observa que todas las letras e que están puestas en los subtítulos de la producción musical son del mismo formato de la frase que Alejandro le dedicó a su hija cuando recuperó la conciencia. Por lo que pensó en absolutamente todos los detalles, para hacer que esta balada sea más que especial.

No pasaron ni tres días de esta sorpresa y la artista volvió a comunicarse en sus redes sociales para anunciar un nuevo lanzamiento, que también forma parte de lo que será su quinto álbum de estudio, llamado Un mechón de pelo.

Mañana sale el nuevo tema de Tini Stoessel, llamado “Posta”

“Posta, mañana a las 9pm Argentina. Después de mucho tiempo, cuando me di cuenta que me había creído muchas etiquetas y comentarios sobre mí, ya estaba ahogada por completo. Empecé a hablarlos y reconocerlos, no quería que formen más parte de mi vida”, fueron las palabras que usó

Recordemos que hace unos meses, mediante un vivo en la plataforma de X, la cantante ya había dado algunas señales de esta música, dando a conocer algunas partes de esta producción. Allí adelantó que su disco no tendría colaboraciones con artistas y que daría a conocer este complejo momento que vivió, a través de cada una de sus obras musicales. En este sentido, algunas frases de la canción que saldrá este jueves.

Tini Stoessel brindó un nuevo adelanto de Posta, que saldrá mañana

“Suelta el pelo contra el viento, para poder tapar mi sombra. No existe lo que no se nombra… Posta, y me encanta que no la conozcas, Posta, soy la flaquita de la tele y de memoria se aprendió… Puedo decírtelo porque ahora sí me importa… Podría seguir, pero mejor te la hago corta. Posta. Yo estoy bien, yo nunca siento. Total, to’s viven a mi costa, Aunque nunca me la hice a posta. Posta”.