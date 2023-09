Tinelli habló de la salud mental y recordó lo que le tocó vivir con su madre

Antes del baile de Juliana Díaz, el conductor aprovechó para hablar sobre la situación que vivió Maxi Giudici: “Uno lo ha vivido en su casa, y tener una mamá que tuviera esos problemas, era avergonzante”

Una de las noticias más impactante del fin de semana, tuvo que ver con el intento de suicidio de Maxi Giudici. Según trascendió, el ex-Gran Hermano debió ser internado en el Hospital Ramos Mejía luego de “ingerir una gran cantidad de pastillas”, según se leía en el parte policial en el que se detalló ese episodio. Y al comienzo de la noche del lunes en el Bailando 2023, Marcelo Tinelli se refirió a ese tema, y a lo sucedido con Tomás Holder la semana pasada.

“El otro día tuvimos una experiencia con Holder, y la salud mental es un tema que tiene que abordar la televisión”, aseguró el conductor al inicio de su monólogo, y detalló: “Es de otra generación tapar estos temas. Lo digo porque uno lo ha vivido en su casa, y tener una mamá que tuviera problemas de salud mental era avergonzante, y hoy es bueno que estas cosas se puedan hablar. Cuando lo saludé a Holder, darle un abrazo al pibe, a mí me conmovió casi hasta las lágrimas. Y ese chico Maxi, carga con estos temas, y esconderlos es peor, sobre todo a la gente que lo sufre. Hoy lo vi mejor, él quería estar en el programa”.

Más adelante, Tinelli subrayó la importancia de tocar estos tópicos, y de esa manera explicó: “Estos temas hay que sacarlos. Yo los he pasado, y es de otra generación decir “guarden estas cosas”, porque hay un montón de gente y chicos jóvenes que lo sufren a diario y permanentemente. No quiero naturalizarlo, pero hay gente que lo sufre. No digo que hay que exponer todo, pero decirlo te alivia, porque va a haber otro que te va a dar una mano, y me parece que eso es lo que falta”.

En otro tramo de su discurso, Marcelo se refirió a Holder, y detalló: “Tenía ganas de darle un abrazo, porque necesitaba de alguien que le diera contención familiar, de amigos. Y lo que veo en Maxi, que siempre lo veía paradito ahí, es que necesitaba algo más. El otro día lo pudo ayudar el Cone, pero todos podemos ayudar de alguna manera. Mostrar estos problemas y hablar de salud mental en la televisión, me parece que está muy bueno, a todos nos puede pasar, y sacártelo de encima ayuda y mucho”.

La angustia de Juliana

El lunes la pista la abrió Juliana, la expareja del mencionado Maxi. Acompañada del bailarín Rodrigo Gutta, ella llegó al escenario, aunque se la vio muy angustiada debido a lo sucedido con Maxi. Y en ese momento, la participante comentó: “No puedo ni hablar, estoy muy emocionada. Fueron días bastante complicados. El vivir nuevamente que le pueda pasar algo a un ser querido, me destrozó. Fue una noche terrible, al otro día también, fue una historia de terror. Hay mucha gente que se piensa que todo esto es un circo, que todo pasa por lo mediático, por la exposición, pero somos seres humanos. Y si no hubiese estado yo, su amigo, su familia, podría haber pasado cualquier cosa. Y no me importa si me odia o no me odia, yo lo que quiero es que vuelva a sonreír. Y que esté con vida y bien”.

En la misma línea, luego Juliana agregó sobre Maxi: “Es una persona que quiero con todo mi corazón, yo quiero que él tenga ganas de vivir, y no que sea como el otro día que me decía “no me salió esta vez, pero ya me va a salir”. Le deseo mucha luz, y que toda su familia y la gente que lo quiera lo acompañe. Yo desde mi lugar lo voy a seguir haciendo. Que la gente que sufre problemas de ansiedad, se hagan atender, reciban ayuda, porque Maxi negó esa ayuda, y hoy la necesita más que nunca, para poder volver a brillar y que sea ese chico que adentro de la casa decía “aguante la vida”. Ojalá que podamos volver a estar un poco más alegres”.

Finalizado el momento dedicado a Maxi, la participante se metió de lleno en su baile, que debido a un problema técnico debió repetirlo. En la devolución, Juliana recibió un puntaje muy poco favorable. Ángel de Brito aseguró que la bachata como elección “no lo convenció”, y detalló: “No me gustó el acting, muy mal actuado por los dos. Hoy mucho no me gustó” (3). A continuación, Carolina “Pampita” Ardohain aseguró: “Les vino bien el problema de la música, porque la segunda vez salieron con más fuerza pero no superó las expectativas” (4).

Más adelante, Moria Casán destacó: “No te rompió la tristeza, me parece alevoso la cosa que hacen con el bailarín pasado de energía, y la franela pre baile. No me gustó, faltó el paso básico de la bachata, cuando ella salió a caminar parecía que los pies patinaban. Esto no me convenció, faltó cadera, hubo trucos desprolijos” (voto secreto). En el cierre, Marcelo Polino sentenció: Fue el primer disgusto de la semana” (0).

Si necesitás ayuda o contención o algún familiar o amigo lo requiere, podés comunicarte con el Centro de Atención al Suicida (CAS), llamando al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país).