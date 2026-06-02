Tim Payne, de fugarse manejando borracho un carrito de golf a ser el gran fenómeno viral del Mundial 2026

El volante neozelandés que explotó en las redes por un influencer argentino arrastra un insólito antecedente: en 2020 violó el aislamiento en cuarentena y terminó manejando borracho un coche de golf.

El Mundial 2026 no comenzó pero ya tiene a uno de sus grandes protagonistas, y el nombre de Tim Payne se metió de lleno en el radar de los futboleros argentinos, y del mundo. El volante de Nueva Zelanda se convirtió en la máxima tendencia de las redes sociales tras la intervención de un reconocido streamer Valentín Scarsini (Scarso), quien comenzó una campaña masiva para bancar al futbolista “menos conocido del torneo”. Sin embargo, detrás del actual furor digital y los memes que inundan Twitter e Instagram, se esconde un desopilante y escandaloso antecedente que casi le cuesta su carrera.

Tim Payne, con brazos en alto, tras la clasifiación de Nueva Zelanda

El día que Tim Payne rompió el aislamiento en un carrito de golf

Para entender el perfil de este jugador, hay que viajar a marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia de Covid-19. Mientras el planeta se confinaba, el plantel de Wellington Phoenix se encontraba aislado en el norte de Sídney buscando la continuidad de la A-League. En la última noche en suelo australiano, Payne y su compañero Oliver Sail decidieron armar una fiesta privada que terminó de la peor manera: se fugaron de la concentración a bordo de un cochecito de golf oficial del complejo.

La aventura nocturna no llegó muy lejos. La policía australiana interceptó el vehículo a unos cinco kilómetros del predio. El futbolista dio positivo en el control de alcoholemia, desatando un escándalo internacional que obligó a la Federación Australiana a abrir una investigación inmediata. “Lo siento profundamente, asumo la total responsabilidad de mis actos”, declaró el jugador entre lágrimas al regresar a su país.

El presente del neozelandés en la Cita Máxima

Seis años después de aquel bochorno que recorrió los portales del mundo, la vida le da una revancha inesperada en la Copa del Mundo. El destino y la comunidad digital argentina transformaron las burlas del pasado en un apoyo absoluto dentro de la cancha. De ser apuntado por su irresponsabilidad a transformarse en el jugador más querido por el público neutral en el certamen, Payne vive su momento de máxima exposición mediática.

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