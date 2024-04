Thomsen le hizo tres reclamos a la Justicia y busca revertir su condena por el crimen de Fernando Báez Sosa

Francisco Oneto le solicitó a la Justicia que se descarte la figura de homicidio en agresión y que se quite el dolo en la pena por el asesinato.

Tras asumir la defensa de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa, el abogado Francisco Oneto presentó un recursoante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Airesen el cual solicitó que revoque la pena a perpetua para su defendido. También pidió seis años de prisión por el hecho y la realización de un nuevo juicio.

“Manifestamos un erróneo descarte de la figura de homicidio en agresión y, eventualmente, que se quite el dolo de la pena”, indicó Oneto a TN.

“Los jueces dicen que no corresponde el artículo 95 del Código Penal, que reglamente la figura de homicidio en agresión, porque esa figura exige que no se sepa quién produjo la muerte y acá se sabe que la muerte la produjeron todos. Esta parte afirma que sostener que la produjeron todos es no saber quién hizo el aporte diferenciado para que se produzca la muerte. De modo tal que es inaplicable”, agregó el abogado.

En el documento, la defensa de Thomsen indicó “que no se consta quién causó la muerte, pero sí se consta que un grupo de personas ejercieron violencia sobre el sujeto pasivo. Por tanto en ese caso siempre el resultado muerte será la acumulación de los resultados de esa violencia ejercida”.

El artículo 95 que cita Oneto establece que “cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión”.

Oneto expresó: “Ante una pluralidad de agresiones, es muy dificil distinguir, de entre todas ellas, cual, por sí sola misma, aún si todas las demás estuviera ausentes, tuvo entidad lesiva suficiente para provocar el resultado, sobre todo cuando el cumulo de agresiones pertenecen al mismo genero agresor”.

Hace algunos días, este medio reveló que fue Thomsen quien le pidió a su abogado declarar nuevamente para poder contar todo lo que no dijo antes.

En esta nueva presentación judicial, Oneto, además de pedir la nulidad del juicio y que se califique al hecho como un “homicidio en agresión”, manifestó que no hubo incidente previo entre su defendido y Báez Sosa y que esto sí sucedió con otro de los acusados.

Además criticó la estrategia de Hugo Tomei, quien aún sigue siendo el abogado de varios integrantes del grupo: “Las circunstancias hicieron que la asistencia técnica brindada por la defensa no sea efectiva y sustancial”.

Oneto detalló: “La incompatibilidad de intereses entre los imputados impidió que cada uno cuente con la posibilidad de expresarse de forma tal de preservarse totalmente a sí mismo. Dicho en términos más latos, la defensa eficiente necesariamente debe ser egoísta y no solidaria como en este caso”.

Si la Justicia finalmente acepta que vuelva a declarar, Thomsen se centrará en el origen del conflicto dentro del boliche Le Brique, en su rol durante la golpiza a Fernando y en todo lo que sucedió la madrugada del 18 de enero de 2020

