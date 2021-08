Thelma Fardín reveló detalles sobre el juicio contra Juan Darthés

En un mano a mano con Ángel De Brito, Thelma Fardín habló sobre el juicio contra Juan Darthés y aseguró que no quiere cruzarse con el actor, tras haberlo acusado de abuso sexual en la gira de “Patito Feo” en Nicaragua.

“Yo soy testigo y victima así que declaro primero en noviembre y gracias a Dios puedo pedir no escuchar los otros testimonios ni tener contacto con el abusador. No me imagino tener que verlo o escucharlo me muero si lo tengo que ver o escuchar no puedo hacerlo. Directamente me muero si me lo vuelvo a cruzar. Pensar que me fui a vivir a otro país para no volver a verlo nunca más”, comenzó diciendo Thelma en un mano a mano en LAM.

“Yo no sabía nada de justicia pensé que tenía que denunciarlo en la Argentina y me enteré que tenía que tenía que viajar a Nicaragua para hacerlo y lo hice. Fue muy difícil llegar a este momento del juicio pero gracias a Dios llegamos y se va a hacer realidad. Lo único que pido es no cruzármelo porque me muero“, reveló ella algo angustiada rememorando lo que le sucedió.

Cerca del final, la actriz dio detalles de cómo será el proceso judicial de ahora en más: “El 30 de noviembre empieza el juicio y me gustaría que termine con una condena y me sentiría satisfecha que esa persona se haga eco de lo que sucedió. No pienso en el momento en el que él vaya preso solo pienso en mi para dar vuelta la página, sería liberador”.

Thelma Fardín reaccionó tras las palabras de Juan Darthés

Luego de más de dos años de absoluto silencio, Juan Darthés, acusado de abuso sexual por Thelma Fardín y auto exiliado en Brasil, declaró ante la televisión brasileña que “es inocente”. Tras los dichos del actor, la joven actriz se manifestó en su cuenta de Instagram con un contundente y extenso mensaje en el que explica que está amparada por la justicia de 3 países.

Recordemos que las declaraciones de la ex integrante de Patito Feo en las que asegura que fue víctima de abuso de Darthés, fue el puntapié inicial para que otras actrices hagan lo mismo y se animaran a hablar e hicieran públicas las conductas abusivas del actor. Ahora, Thelma Fardín publicó un escrito en el que revela más detalles de la causa contra su ex compañero de elenco, que tomó curso formal en Brasil cuando la justicia de ese país inició un exhorto internacional.

“El Ministerio Públlico Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso. Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Minsterios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil que escucharon mi palabra, produjeron prueba y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada. Lo que respecta a la causa lo seguiremos manejando en los canales legales”, comenzó Thelma Fardín con descargo tras los dichos de Juan Darthés.

Y continuó: “El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de “le creo o no lo creo”, no es una cuestión de fe”, dijo dirigiéndose a quienes aún dudan de los hechos.

Luego, Thelma Fardín, agregó: “Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente. El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la revictimización y dejando de estigmatizarla”.

Por último, Thelma plasmó: “Llegamos hasta acá y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres”.

Inmediatamente se multiplicaron en miles, los likes de sus seguidores, muchos de ellos participantes del colectivo de actrices, víctimas de violencia, y más. Y los comentarios también fueron de muchas de sus compañeras de los diferentes elencos que se sumaron a esta lucha.