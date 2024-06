Thelma Fardin habló tras la condena a Juan Darthés: “Había perdido la fe en la Justicia”

Luego de que condenaron al actor a seis años de prisión, la actriz convocó a una conferencia de prensa en Amnistía Internacional. “Nunca pensé en bajar los brazos”, aseguró

“Nunca pensé en bajar los brazos”

Luego de que todos hablaron, se abrió un espacio de preguntas y respuestas con distintos periodistas que estaban en el lugar. Consultada sobre si alguna vez pensó en bajar los brazos, Fardin se mostró movilizada y aseguró que “no”. “Nunca pensé en bajar los brazos”, dijo. Y siguió: “El nivel de apoyo y la importancia de que mi voz fuera la de muchas otras me llevó a asumir la responsabilidad de seguir adelante. No me olvido de muchas otras que siguen sufriendo violencia y sigo estando disponible para todas ellas”.

Previamente, se consultó si la prisión para Darthés ya es efectiva. “Sí, pero se hará una vez que quede firme la sentencia. Hasta que no quede firme no se va a ejecutar”, apuntó Martín Arias Duval. Y siguió: “Existe una instancia recursiva. Obviamente, a medida que se va avanzando los motivos que se pueden invocar cada vez son menores y no quiero dejar de señalar, más allá de que no voy a dar detalles sobre los votos en particular, fue una sentencia muy contundente y muy robusta en términos de conclusiones, análisis probatorios y aplicación del derecho internacional y de Brasil. Siempre existe para el condenado una instancia recursiva”.

“Estoy muy movilizada”

Tras escuchar a sus letrados, Thelma tomó la palabra. “Este es un escenario para el que no estaba preparada, había perdido la esperanza y la fe en la Justicia”, dijo al borde de las lágrimas.

Y siguió: “Porque a pesar de que hoy mi caso tuvo Justicia, esta no es la realidad en la mayoría de los casos. Por eso tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que están sufriendo algún tipo de abuso. Hay una posibilidad de reparación en la Justicia como es hoy en mi caso y, sobre todo, hay una posibilidad de reparación en la sociedad. Por eso si tenés a alguien al lado, empatizá y no le preguntes por qué tardó tanto en hablar”.

La palabra de los abogados de Fardin

Luego tomó la palabra el abogado de la actriz ante la Justicia argentina, Martín Arias Duval. “Es inédito que tres ministerios públicos de Argentina, de Nicaragua y de Brasil hayan colaborado en mandar a Juan Darthés a juicio”, dijo y, al igual que la directora de Amnistía, destacó la importancia del testimonio de la víctima.

“Todos sabemos que los delitos de esta naturaleza se producen en soledad, entonces el testimonio de la víctima cobra una relevancia muy importante. Por eso el resultado es reparador.Creo que esto nos da una luz de esperanza de que, afortunadamente, se empiezan a romper estereotipos y prácticas que tienen que ver con un modo de pensamiento que no hacen más que revictimizar a la víctima una y otra vez”, sostuvo.

Al final, habló la abogada ante la Justicia brasilera, Carla Andrade Junqueira: “Este es un caso de Derecho Internacional Penal y, a pesar de todos los esfuerzos de la defensa para tratar de dejar de lado la valoración de la prueba, estoy orgullosa de la Justicia que hizo el tribunal al valorar la prueba de manera consistente. El precedente que hoy tenemos en Brasil dice que en caso de abuso sexual la palabra de la víctima tiene fundamental importancia”.

Paola García Rey de amnistía Internacional Argentina; Thelma Fardín y sus abogados, Carla Andrade Junqueira y Martín Arias Duval

“La Justicia dio un paso gigante”

Arrancó la conferencia de prensa. La primera en tomar la palabra fue la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, y destacó la credibilidad en el testimonio de la actriz. “Los jueces centraron el rol de poder que tuvo Juan Darthés hacia Thelma Fardín. Eso va a contramano de lo que suele hacer la Justicia poner solo el ojo en las víctimas”, dijo.

Acerca de la recolección de pruebas y del proceso judicial, García Rey contó: “Thelma fue sometida a 9 pericias. En todo momento se dedicaron a hurgar en su vida privada. Buscaban la fisura en su testimonio. Además, declaró tres veces. Darthés solo una vez y se negó a responder preguntas e intentó suspender el juicio cuatro veces. En todo momento se dudó de Thelma. Se sacaron 10 líneas telefónicas en su nombre para intimidarla a ella y su entorno”.

La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, junto a Thelma Fardin