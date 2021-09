The Lancet: la vacuna de Sinopharm es segura en chicos de 3 a 17 años

Un reciente estudio de la revista de investigación The Lancet Infectious Diseases arrojó que la vacuna Sinopharm es segura y generó una “fuerte respuesta inmunitaria tras dos dosis” en niños de entre 3 y 17 años.

Si bien resta conocer cuál es su eficacia, que será evaluada en la fase tres de la investigación, los especialistas informaron en la revista que la denominada BBIBO-CorV es segura y bien tolerada”, y que “provoca fuertes respuestas humorales (generación de anticuerpos) contra la infección por SARS-CoV-2 después de dos dosis”, basados en investigaciones de la fase uno y dos en chicos de aquella franja etaria

El ensayo realizado fue aleatorio, doble ciego y controlado. En ambas etapas se trabajó con los voluntarios sanos en grupos de edades entre 3 y 5 años, 6 y 12 años y 13 y 17 años, a quienes se le suministró distintas dosificaciones de la inmunización.

En relación a las dosis, las mismas fueron administradas con 28 días de diferencia. De la fase uno participaron 445 niños, mientras que para la segunda se seleccionaron a 810 chicos.

En lo que respecta a la seguridad, indicaron que la reacción adversa más común fue dolor en el lugar de la inyección, seguida por fiebre, siendo que “en su mayoría la gravedad fue de leve a moderada” y fueron “transitorias o se resolvieron en pocos días”.

