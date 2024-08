Tecnofeudalismo: “No tendrás nada, pero serás feliz”

La agenda del Norte Global para sojuzgar al mundo periférico

Damero local

Hace unos días, en el predio de la Sociedad Rural – meca de las patronales agrarias de nuestro país -, el presidente argentinoendulzó los oídos de la oligarquía terrateniente reivindicando su rol en la historia nacional, exaltando la manipulación genética de cultivos y la siembra directa, así como prometiéndole nuevas exenciones impositivas y un pronto levantamiento del cepo cambiario.

Seguramente, entre quienes lo escuchaban había más de un/a descendiente de los sponsors del genocidio, con cuya connivencia los libertarianos tratan de blanquearse coucheando a los diputados que visitaron a Astiz para que digan que fueron a visitar embarazadas. Sin embargo, Victoria Villarruel, mentora de tales sectores – que, tras las últimas controversias que levantó, se mantuvo a cierta distancia del jefe del Ejecutivo -, se quejó de que no le permitieron el ingreso a su equipo a la inauguración de la exposición ganadera.

Poco tiempo antes, el Primer Mandatario había dicho que Argentina “seguramente” llegará a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de fin de año, lo que esboza el primer indicio de un nuevo cronograma para las negociaciones.

Por otra parte, su Gobiernoanaliza otorgar un subsidio por hasta 12 meses para que empresas privadas contraten empleados públicos que pasen a “disponibilidad”. Esta es una de las ideas del flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en su plan para racionalizar el gasto estatal.

A su turno, el cotitular de la Confederación General del Trabajo, Pablo Moyano, confirmó que “gran parte de la CGT va a convocar para el 7 de agosto a la marcha por pan y trabajo que están organizando los compañeros de organizaciones sociales”, con motivo del Día de San Cayetano, metiendo presión así al Consejo Directivo.

El referente del gremio de Camioneros dijo que “los trabajadores van a reclamar y denunciar la recesión y el cierre de un montón de pymes”.

En su visión, la marcha es necesaria para mostrar que no están “dispuestos a entregar nada” y para “confrontar contra este modelo económico que está destruyendo a las pymes”.

Para la misma fecha, los estatales anunciaron un paro en todo el país.

A la movilización, que se viene realizando todos los años, también la convocan la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y una gran cantidad de organizaciones sociales.

La CTA Autónoma y las organizaciones que integran la campaña contra el DNU 70/23 también anunciaron que se movilizarán en esa fecha. Según informó la central gremial, su participación tiene como objetivo rechazar el decreto presidencial que promueve un “incalculable daño a los derechos y la calidad de vida de millones de argentinos”.

Con la presencia de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA, y Claudio Lozano, titular de Unidad Popular (UP), entre otros, la reunión en la sede de la CTA ofreció un debate para definir “nuevas acciones que permitan intensificar la recolección de firmas” contra el megadecreto. “Estamos dispuestos a golpear en la principal línea de flotación de este gobierno que es su capacidad de gobernar por decreto, para lo cual es imprescindible promover el protagonismo de nuestro pueblo, sin abandonar las calles e impulsar toda forma de participación popular y de unidad”, remarcó Godoy durante el encuentro.

Entre otras medidas, se resolvió que, en el marco del Día de San Cayetano, las organizaciones de la campaña marcharán en conjunto, mientras que el 14 de agosto se instalarán mesas para la recolección de firmas en todo el país.

La expectativa de los organizadores es que la jornada de protesta sea masiva. A las agrupaciones nucleadas en la UTEP también se le sumarán organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La concentración será frente a la Casa Rosada.

“La idea es hacer una bendición de herramientas en San Cayetano y luego habrá una procesión simbólica hacia Plaza de Mayo, donde sí habrá una gran concentración bajo la consigna Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”, anticipó Nicolás Caropresi, referente del MTE, una de las principales organizaciones de la UTEP.

Sin embargo, la CGT todavía no tiene decidido si participará de manera orgánica. Esto revela también las fuertes tensiones internas entre los que buscan minimizar los daños de la reforma laboral a través de una negociación con el gobierno y los que toman una actitud más combativa.

En tanto, empeñado en dotarse de una estructura nacional propia y competitiva, el Primer Mandatario planifica su inminente desembarco bonaerense, a efectos de erosionar el principal bastión de una oposición que se reagrupa con eje en ese distrito: La Plata figura entre las alternativas que se barajan a tal efecto.

No obstante, sectores que imaginaba como parte de un frente propio no dejan de darle sorpresas. Sin ir más lejos, el diputado Miguel Ángel Pichetto podría detonar una crisis terminal en el gobierno si su bloque pudiera llevar a recinto el proyecto de Margarita Stolbizer o el de los lilitos para anular el DNU 656/24, que aumentó en 100.000 millones de pesos los gastos reservados de la SIDE. Si esa ampliación presupuestaria entrara en duda, la pelea que tramitan la vicepresidenta Victoria Villarruel y Karina Milei por el control de los organismos de inteligencia y sus recursos podría descarrilarse.

A los argumentos respecto de la imposibilidad legal porque un incremento de esos fondos debe pasar por el Congreso, fuentes parlamentarias le agregan el fastidio del rionegrino, que trepa semana a semana por la impericia de Martín Menem al frente de la Cámara Baja o el incumplimiento de los acuerdos parlamentarios. El último, fue el de negarle a Emilio Monzó, miembro de la bancada de Pichetto, un lugar en la Bicameral de Inteligencia.

Ese no es el único nubarrón que oscurece al cielo libertariano. Las Fuerzas Armadas suman otra preocupación. A la falta de jerarquización salarial y el enojo por el bajo presupuesto, ahora se agrega otro conflicto vinculado con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) que el gobierno pretende privatizar o tercerizar. La Unión de Suboficiales y Pensionados de las FFAA y FFSS publicó un comunicado dirigido al presidente de IOSFA, Oscar Sagás, en rechazo de la iniciativa.

Y, para más dato, un estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, indica que el 70% de la población manifiesta que su economía personal empeoró desde que Milei es presidente, y que más de la mitad de lxs encuestadxs piensa que el plan económico del líder libertario “está fracasando” y no puede “controlar el dólar”.

Síntomas que permiten suponer que difícilmente el oficialismo arribe a su anhelado propósito de anunciar la inflación cero sin irse disolviendo en el camino como un antiácido.

Damero global

No aporta demasiado manifestar que el escenario mundial dista del que conocieron las revoluciones – o los ensayos en tal sentido – de los años 60 y 70s. Sin ir más lejos, acaso uno de los acontecimientos más luctuosos para la humanidad, dadas sus consecuencias a la vista de todos los mortales, haya sido la implosión del socialismo real durante los 80/90s. No obstante, más preocupante aún parece la capacidad de reacción de los bloques históricos dominantes en su interpretación y elaboración de respuestas de avanzada para blindar sus intereses de cara al Tercer Milenio, iniciativa que en el Foro Internacional de Davos 2021 se presentó bajo el nombre de El Gran Reinicio, y que no consiste en otra cosa que el reseteo del sistema – mundo en busca de la primarización y financiarización del planeta.

Atender a este particular evitará lecturas apresuradas respecto al vaticinio de inminente colapso capitalista.

Las élites están contestes de que el sistema tiene los días contados, y por eso no descansan en elaborar una respuesta aún más terrible que la conocida durante los últimos 500 años de modernidad.

Y la clave de dicha estrategia se basa en el recurso de la Inteligencia Artificial, destinada a establecer un nuevo orden bajo el lema que titula esta nota.

Uno de sus presupuestos es lo que llaman el transhumanismo, destinado a superar a la raza humana mediante la tecnología, optimizando nuestras funciones en base a chips, para convertirnos en ciborgs (organismos cibernéticos) capaces de facilitar al poder el control de nuestros actos y agendas.

Hollywood, verdadera usina global de la Batalla Cultural que hoy libra Occidente, viene “profetizándolo” obscenamente desde hace tiempo.

Hoy por hoy la meta perseguida es la creación de una gobernanza global que disuelva los Estados nacionales: En esa liga juega Javier Gerardo Milei, cuya condición estrafalaria disimula muy bien el horizonte al que adhiere, y el rol que se propone desempeñar en el damero mundial.

Parte de la estrategia de los dueños del mundo consiste en reconocer lo inevitable – el colapso ecológico, la avanzada femenina, la gravitación de los pueblos originarios – y, en vez de negarlo, invertir cuantiosas sumas de dinero en mantener múltiples causas en estado de fragmentación permanente. O sea, evitar que todas ellas confluyan y respondan al unísono. El presente de Argentina es un buen ejemplo a ese respecto.

Es más, hasta recurren al concepto de interseccionalidad (superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase social) – acuñado por las epistemologías decoloniales -, pero desde un punto de vista imperial/liberal, destinado a mantener nuestras luchas en estado de balcanización, fomentando incluso la existencia de progresismos domesticados que les respondan. El requisito imprescindible para destinar fondos es la ausencia de un planteo antiimperialista.

En el golpe que oportunamente destituyó a Evo Morales Ayma, por ejemplo, actuaron ONGs embanderadas con la causa ecologista, denunciando la quemazón de la Amazonia – causada sin embargo por las políticas de Jair Messías Bolsonaro -, y haciendo el juego a intereses imperiales. El feminismo occidental y académico no se quedó atrás, acusando al mandatario depuesto de misoginia, y haciendo el juego – por ende – a los intereses de la Bolivia blanca y racista. Mientras que grandes feministas negras, como Ángela Davis, ex dirigente de lxs Panteras Negras, siempre han fomentado la coalición entre oprimidos, en el entendimiento de que “raza, género y clase son elementos entrelazados”.

Como los villanos de Marvel, pero a sideral distancia de toda ficción, tales intereses están lejos de imaginar un futuro con reducción de horas de trabajo e incremento del ocio productivo, en pro del acceso al bienestar colectivo de la mayor parte de la humanidad, más bien consideran que de los 8.000 millones de seres humanos existentes sobran 6.000 millones. Y su idea de sostenibilidad de la vida en el planeta hoy consiste en resolver dicha ecuación.

Lo que viene ocurriendo en la Franja de Gaza no es otra cosa que un laboratorio de experimentación con nuevas tecnologías para perpetrar genocidios en masa. El carpet bombing, por ejemplo, es un tipo de bombardeo “en alfombra” que, recurriendo a la Inteligencia Artificial, no deja un centímetro de terreno sin devastar.

En conclusión, al poder global no le quitan el sueño la pobreza y el hambre en el mundo, sino que interpreta que buena parte de la crisis civilizatoria en curso estriba en que hay demasiadas bocas que alimentar.

Como ha tratado de demostrarse hasta aquí, es falso pues que dicho poder no cuente con ideas nuevas.

¿Y por casa cómo andamos…?

Ante semejante panorama, un nuevo antiimperialismo debe fomentar entre los pueblos oprimidos la unidad en la diversidad de miradas (incontables son los prejuicios que promueve el occidente capitalista contra este presupuesto: en el Vaticano no hay papisas, por citar solo un ejemplo, sin embargo, en Irán hay Ayatolas mujeres), no puede menos que ser ecologista, tiene necesariamente que ser feminista, tiene que militar una descolonización ideológica constante, y tiene el deber de ser comunitario. Solo un pensamiento minusválido puede dilapidar el patrimonio de legados tan caros como el que nos dejara el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías enarbolando la consigna COMUNA O NADA.

Más ahora, cuando – contra un complot prolijamente orquestado desde Washington – la Revolución Bolivariana acaba de imponerse nuevamente sobre los más oscuros intereses de la dependencia neocolonial.

Aunque Javier Milei apenas constituya el fusible del capital financiero trasnacional destinado a hacer el “trabajo sucio” con miras a un reemplazo posterior que restituya formas “democráticas” capaces de encubrir este nuevo estatuto del coloniaje, es un deber ineludible del campo popular abortar su proyecto, tanto por un obvio afán de supervivencia como por un compromiso geopolítico con los pueblos hermanos de la región.

Al digno y postergado destino que nuestro pueblo merece no lo detendrá la creación de una Unidad de Inteligencia Artificialaplicada a la Seguridad (UIAAS) destinada a patrullar “redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internetcon la finalidad de “investigar delitos, identificar a sus autores” y “crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos”.

Hay un mundo multipolar en ciernes, tendiente a la defensa de la soberanía de los pueblos. Ello vuelve a ofrecer una oportunidad histórica para concebir procesos emancipatorios de nuevo cuño. Pero huelga dotarlo de una retórica y programática convincentes, capaces de reconstruir la mística de victoria que nos falta.

Menuda tarea nos espera, si aspiramos a que en el mundo que nos toca prevalezcan la Justicia y la belleza. –

Por Jorge Falcone-La Gomera de David