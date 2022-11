Tarantini le respondió a su hijo Robertino y habló del duro presente de Pata Villanueva

El exfutbolista no esquivó las preguntas sobre las declaraciones de su hijo sobre la difícil relación entre ellos, y tuvo palabras de aliento para su exmujer

Alberto “El Conejo” Tarantini rompió el silencio. El exfutbolista habló de las internas familiares que trascendieron luego del terrible accidente que sufrió su exmujer y madre de sus hijos, Pata Villanueva, y de las declaraciones de Robertino, su hijo en común. “A las cosas hay que hablarlas personalmente”, explicó, y buscó así replegar así la polémica y los conflictos puertas adentro. Además, Adriana Volosín, su pareja desde 2005, también compartió su punto de vista.

Las declaraciones del exfutbolista llegaron luego de que su hijo hablara de la recuperación de su mamá y confirmara que la relación con su padre no es buena. En febrero del 2021, Pata Villanueva sufrió un accidente doméstico que casi le cuesta la vida, cuando se encontraba de vacaciones en Punta del Este. La exmodelo cayó por las escaleras de su casa en La Barra, lo que le produjo una importante fractura y, producto de ese golpe, tuvo que ser internada en terapia intensiva.

No solo tuvo que someterse a una delicada reconstrucción de cráneo, sino que en el medio se contagió además con un virus intrahospitalario; por lo que su vida corrió peligro en más de una oportunidad. “Tiene ganas de vivir mi mamá, no queda otra”, aseguró Robertino la semana pasada.

La palabra del Conejo

En el marco del aniversario del conocido bodegón El Corralón, Intrusos en el Espectáculo aprovechó la presencia del exfutbolista y en un mano a mano con Alejandro Guatti no esquivó ninguna pregunta. “Estoy muy contento por los chicos que Pata se está recuperando. Es lo que uno espera de la persona que conoció, con quien tuvo hijos y una relación. Yo sinceramente, espero que se mejore y que esté bien”, sostuvo.

Luego, Tarantini hizo referencia a las declaraciones de su hijo, quien aseguró en una charla con el envío de América TV que su papá estaba manipulado por su pareja. “Yo ya no tengo nada contra ella, tengo cosas contra papá”, había dicho el músico. “Yo siempre estoy abierto a hablar, no tengo ningún problema con hablar con él. Si necesita algo, levanta el teléfono y me llama. Las cosas se tienen que hablar personalmente”, retrucó.

A su turno, la mujer de Tarantini también habló del conflicto. “Yo a Rober lo quiero mucho. Para mí es mi pollo. Y lo entiendo. Yo creo que hay que ser empático, saber la situación que ellos estaban atravesando y, a veces, te la agarrás con la persona que más querés”, explicó. “Desde el día uno yo traté de unir la familia, porque creo que es importante. Yo tengo hijos, él tiene sus hijos. Creo que hicimos una familia ensamblada hasta donde se puede”, analizó luego.

“¿Creés que esta situación los unió?”, le preguntó el notero al Conejo, en relación a los problemas de salud que afrontó Villanueva. “Yo creo que lamentablemente no hubiese querido que pase esto para que uno esté más cerca, pero yo nunca tuve problemas con mis hijos para unirme. Todo lo contrario. Cada vez que me necesitan o que yo los necesito, puedo levantar el teléfono, puedo golpear una puerta e ir y hablar”, completó.

Los motivos del rencor

En julio, en una entrevista que brindó a Flor de Equipo, Robertino habló de la estrecha relación con su madre y de su enojo con su papá. “Con mi mamá somos básicamente la misma persona. Tenemos un cordón muy unido, somos amigos. Nos queremos mucho”, confesó. “Nosotros nos tuvimos que acostumbrar a muchas vidas de mamá. Que un día se casaba y se iba a México 20 años. Con el último marido se conocieron y se casaron al otro día, estuvieron 15 años. Así que esta es una nueva vida”, agregó, y remarcó que, a pesar de todo, Villanueva siempre estuvo presente en su crianza.

Robertino junto a su madre, Pata Villanuevainstagram.com/robertinot

“Papá estuvo un poco menos presente por el tema del fútbol, estaba más ausente por los viajes”, recordó dando pie a la conductora del ciclo a indagar un poco más por la relación actual entre su madre y el exfutbolista. “Ahora papá no tiene buena relación con ella, yo tampoco tengo buena relación con papá”, sorprendió el invitado mientras desmentía que el deportista los haya ayudado cuando ocurrió el trágico accidente. “Yo le pedí si podía hacer algo y lo hizo, pero no fue determinante. Tocamos puntas por todos lados. Cuando llegamos a Punta del Este me pegó mal porque yo hubiese ido remando. Por suerte conseguimos los permisos, un avión privado, entonces agradezco todos los días esa posibilidad”, expresó conmovido.

Respecto a los motivos por los que sus padres no han podido limar asperezas después de tantos años, explicó: “Hay como un rencor entre ellos. Yo creo que exagera mucho papá y tiene cosas en la cabeza que no son correctas. Mamá no es una mala mina como él piensa y como piensa la [actual] mujer de papá. A mí me criaron para defender a las mujeres, él me crió así. Así que cuando se mete ahí, conmigo ya sabe”.