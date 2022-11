Tamara Tenenbaum: “Prefiero no usar el término amor romantizado y hablar de vínculos sexo afectivos”

Es una referente joven del campo cultural y luego de publicar su ensayo sobre las relaciones sexoafectivas, Amazon Prime Video estrena una serie basada en su obra.

¿Por qué elegiste a Lali para protagonizar la serie?

Tamara: Fue una idea de Erika, pero cuando lo propuso todavía no teníamos nada preparado. A mí me pareció una buena idea. Por supuesto que en ese momento ella ya era famosa, pero no estaba teniendo el momento que está viviendo hoy. Yo creo que desde que arrancamos en 2019 hasta hoy, definitivamente su carrera cambio un montón. Yo la había visto actuar en “Permitidos” y me parecio que tenia una inteligencia, una elocuencia que no todas las actrices la tienen. A Lali le creés que es una chica rápida, avispada, que usa palabras raras, y yo sabia que eso era importante, que ella lo podía hacer.

En una nota hablabas sobre el feminismo elegante, ¿cómo crees que se vive el feminismo habiendo dejado tu religión?

Tamara: Yo creo que todas las personas que venimos de universos distintos, sobre todo de la clase media ilustrada, o quizás de familias más humildes, tienen algo en común. En el mainstream la mayoría de los relatos que circulan sobre el feminismo, son sobre la clase media ilustrada, a la que hoy pertenezco. Y quienes no pertenecemos a esos universos, y vivimos en otros mundos, entendemos ciertas cosas que otros dan por hecho. En ese sentido yo creo que es una perspetica valiosa.

En el libro hablas sobre el mercado del deseo, ¿por qué lo analizas desde un lado mercantil?

Tamara: La palabra mercantil tiene en general como una connotación negativa si no entiendo mal, como la idea de las cosas que se compran y se venden. En un mercado, no necesariamente las cosas se compran y se venden. Porque cuando hablamos del merado del deseo no estamos hablando de comprar ni de vender nada. Un mercado es un ligar donde se dan intercambios libres no coordinados, en ese sentido vivimos en un mercado del deseo. En el sentido de que hace muchos años, o no tantos, por ejemplo en la epoca de nuestroa abuelos lo mas comun era que esas interacciones estuvieran mucho mas arregladas por autoridades, sean padres, sean curas, sean rabinos, los adultos. a lo largo de lo que sucede en el siglo XX es que los adultos mayores, digmaos los padres van desapareciendo, y van desapareciendo las autoridades. Entonces eso que antes era bastante mas regulado, ahora es efectivamente un mercado que es basicamente un espacio libre de autoridades donde los intercambios se dan de manera descordinada. En ese sentido vivimos en un mercado del deseo.

¿Creés que el término amor romantizado está bien usado?

Tamara: Nunca se bien qué significa honestamente. El problema del concepto del amor romantico es que por un lado hay gente que lo usa de forma peyorativa, como la idea de que es un amor dependiente, y hay otros contextos en los que se usa para hablar del amor de pareja, en sentido diferente a lo que sentis por tus amigos o por tu familia. A veces se mezclan los dos contextos entonces pareceria que todo el amor de pareja es una porqueria, o porque todo el amor de porqueria es de pareja. No se si se usa mal, pero siento que es un concepto bastante raro, se ha usado de tantas maneras que nadie termina entendiendo que signfica. Yo prefiero no usarlo y hablar de vinculos sexo afectivos y una variedad de cosas que suceden ahí.

Tengo entendido que la serie fue realizada mayormente por mujeres. ¿Qué me podes contar de la fuerza feminista en el set?

Tamara: Hubo muchos varones también en el set. Si hubo una busqueda desde un principio, de que todas las cabezas de equipo, por lo menos que se consideren mujeres en los roles. Porque ese es el punot siempre. El punto no es que todos los role ssean para mujeres, sino que se consideren mujeres en todos los roles, incluso en roles que tradicionalmente son masculinos. Lo que si fue muy femenino fue el elenco, tenemos muy pocos personajes masculinos. Definitivamente eso te cambia la afmosfera del set. Y mas aun que casi todas tenemos la misma edad, y eso te genera un poco un clima de viaje de egresados. Yo creo que hay algo ques e produce cuando muchas muejres trabajan jntas, y los varones que estan ahí en general se suman se divierten y la pasaron barbaro. Pero si es cierto que hay una atmosfera distinta cuando hay muejres a cargo, hay una sensacion de que estamos a cargo nosotras y es bastante divertido, y a la vez es una responsabilidad muy grande.

Por Francisco Ferreyra- Marie Claire