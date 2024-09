Tamara Pettinato mostró el gran apoyo que recibe de su entorno: la foto junto a sus hermanos y su novio

En sus redes sociales, la panelista dejó en claro que su entorno se mantiene incondicional tras los videos del escándalo.

Tamara Pettinato se refugia en su familia luego del escándalo que se desató tras la filtración de sus videos con Alberto Fernández en Casa Rosada.

Este domingo, la panelista dio cuenta de que disfrutó de la tarde rodeada por sus seres queridos: su pareja, José Glinski,y sus hermanosHomero y Felipe Pettinato.

Aunque no escribió nada respecto al encuentro familiar, Tamara se limitó a utilizar el gift “Family love”. De esta manera, dio cuenta de que, pese al escándalo que protagonizó, tiene un entorno que la apoya, la acompaña y no le suelta la mano.

Días atrás, la Policía de Seguridad Aeroportuaria la denunció a ella y a su pareja, el exjefe de la PSA, para investigar si existió un uso indebido de bienes públicos. En ese contexto, la panelista rompió el silencio durante una breve charla que mantuvo con Socios del espectáculo (eltrece).

“No tengo nada para decir”, respondió, en principio, cuando le consultaron. Al mencionarle a su pareja, la panelista dijo que “es algo que va a responder él”. “Son cosas que no son reales. Estamos retranquilos y lo va a responder él, que era el jefe de la PSA hasta el año pasado”, remarcó.

“¿Es quizás una operación para perjudicarlo a él?”, consultó el cronista. “Hay muchas cosas detrás, pero no me corresponde hablar de todo. Estoy tranquila”, comentó la panelista.

Se conoció qué famosa reemplazará a Tamara Pettinato en “Bendita”

Beto Casella y la producción de Bendita (El Nueve) ya consiguieron un reemplazo para Tamara Pettinato, que está sin ir al programa por el escándalo que se desató tras la filtración de sus videos con Alberto Fernández en Casa Rosada. Este miércoles, se conoció que una famosa se sentará en su silla, al menos por un día, y el nombre sorprendió a todos.

La persona elegida como panelista invitada es Alicia Barbasola, la mujer de Andrés Nara, que días atrás estuvo en boca de todos por la detención del mediático, que quedó envuelto en una acusación por violencia de género. A la que no le gustó la noticia fue a Edith Hermida, que le hizo una terrible escena de celos al conductor.

Tamara Pettinato ¿fuera de Bendita definitivamente? (Foto: captura de elnueve)

“A mí no me consultaste nada. Yo tengo que saber quién viene y quién no. Bueno, dejámelo pensar”, lanzó filosa. Alejandra Maglietti, por su parte, expuso que el que más contento estaba era Horacio Pagani: “Está festejando”. Por último, habló Romina Scalora, que destapó el modus operandi de Barbasola para llegar al exitoso ciclo: “Con razón el otro día me comenzó a seguir, ella quería ir toqueteando a ver si entraba”.