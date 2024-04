Tamara Pettinato habló del juicio que enfrentará Felipe por abuso sexual: “Estamos tranquilos”

De cara al juicio por supuesto abuso sexual ocurrido 2019 que tendrá Felipe Pettinato, su hermana Tamara contó cómo se preparan para esta próxima instancia.

En las últimas horas se confirmó que Felipe Pettinato deberá presentarse a juicio oral el próximo 23 de abril por la causa penal por presunto abuso sexual a la hermanastra de su ex pareja.

Bajo este contexto, su hermana Tamara Pettinato habló con Intrusos (América) y se mostró confiada de cara a esta próxima instancia.

“Tranquilos, estamos bien, se llega a esto porque no quisimos llegar a un arreglo, cuando estás tranquilo…..Él sabe que no hizo nada, así que iremos a lo que haya que ir para demostrarlo”, aseguró.

Luego se refirió al tratamiento que está pasando actualmente su hermano y detalló: “Está bien, está llevándolo adelante con nosotros porque es más familiar este tratamiento pero bien, intento que no vea lo que se habla en los medios alrededor de él porque no es algo que le haga bien”.

“No es algo que no esperábamos, estamos tranquilos, esperando que avance como tenga que avanzar y algún día terminará”, concluyó confiando en la decisión que tome la justicia.

Internaron a Felipe Pettinato: “Está haciendo tratamiento otra vez”

Tras confirmarse la imputación por el delito de incendio seguido de muerte debido al fallecimiento de su neurólogo en el departamento del barrio porteño de Belgrano, Felipe Pettinato se alejó de los medios y las redes.

Sin embargo, en las últimas horas, Tamara Pettinato confirmó que su hermano fue nuevamente ingresado en un centro de adicciones hace, al menos, 2 meses.

“Ya que me consultan, lo quiero decir yo. Felipe está internado hace dos meses, no es de ahora. Parece que les llegó la información ahora y me preguntan. Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez, no voy a decir dónde porque entiendo que no hace falta”, comenzó diciendo la panelista y conductora en el ciclo radial de Radio Metro.

“Además hacen la amarillada de mandar drones para sacarle fotos y hacer la nota sobre cómo está ahora. En ese lugar hay un montón de gente que está luchando para salir adelante y que están haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias. Asi que no voy a decir dónde está. Si lo averiguan, bueno que investiguen. No lo voy a decir y tampoco voy a dar más detalles, es un tema de salud mental y de adicciones que no es un tema para que llenen programas y estén paneleando y opinando de algo tan serio y delicado”, cerró Tamara.