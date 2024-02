Tamara Pettinato habló de las acusaciones de abuso sexual que recibió su papá

Fue después de que Fernanda Iglesias acusara al conductor de abuso y diera detalles estremecedores.

Tamara Pettinato se mostró tajante cuando le preguntaron por las denuncias públicas que circularon sobre su papá, Roberto. En las últimas horas, el tema volvió a instalarse mediáticamente e incluso Fernanda Iglesiasexpuso que él la abusó cuando trabajaban juntos.

“Hay mujeres que salieron a hablar y contaron que sufrieron situaciones de abuso”, le dijo la cronista de Socios del espectáculo (eltrece) a la panelista de Bendita (El Nueve). “Nunca me metí en eso, no sé qué quieren que diga”, respondió ella.

Ante la insistencia de la movilera por querer saber su opinión frente a la situación de Roberto Pettinato, Tamara reaccionó: “Hablo de lo que a mí se me canta. Y en este caso ya les dije mil veces que no se me canta el cul… meterme”.

Luego, en la nota le mencionaron a la hija del exconductor de Duro de Domar sobre el diálogo que tuvo con Amalia Granata en la radio, donde se refirieron a las denuncias. “Vino de invitada y hablamos de cosas que nosotras vimos y sabemos, pero no lo desarrollamos. El día que quiera hablarlo en el aire, y contar cosas que sé y que vi, lo haré”, expresó tajante.

“No me interesa entrar en esta polémica, no es algo que haya denuncias en la Justicia, es algo que lo hacen mediático y nada más”, sumó Tamara con respecto a las acusaciones que circularon en contra de su papá. Sobre esto, indicó: “Que sigan hablando lo que quieran, no me incumbe”. “No quiero sumar mi granito de arena en nada”, concluyó ella.

Qué dijo Fernanda Iglesias sobre lo que vivió con Roberto Pettinato

La periodistaFernanda Iglesias denunció públicamente a Roberto Pettinatoalexponer que él la abusó cuando trabajaban juntos. La panelista dio detalles estremecedores: aseguró que él le tocaba sus partes íntimas sin su consentimiento y que además se masturbaba frente a ella.

Fernanda Iglesias vivió episodios terribles con Roberto Pettinato. (Foto: captura de América – instagram/rpettinato)

Además, se encargó de aclarar que entre ellos no existió ningún romance, pese a que en aquella época los rumores no dejaban de sonar. “Yo nunca fui su novia, yo fui acosada por él. Se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, así como si fuera una violación. Y se dijo que yo tenía una relación, cuando yo estaba siendo acosada”, sostuvo al aire de LAM (América).

Iglesias cree que las versiones de un affaire podrían haber sido divulgadas por las maquilladoras que trabajaban con ellos: “Y obvio que se escuchaban ruidos, porque ellas estaban al lado y qué decían: ‘Ay, tienen un romance’. Y no, señores, yo estaba siendo acosada”. Visiblemente angustiada, cerró su relato explicando por qué no quiso ni pudo denunciarlo en su momento. “Yo no podía hacer nada, porque en esa época te quedabas sin laburo”, cerró.