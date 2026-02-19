Tamara Pettinato cruzó nuevamente a Beto Casella

Tras el escándalo de Casella con Julio Bocca, la ex panelista de Bendita disparó contra el conductor televisivo.

En las últimas semanas, el conductor y periodista Beto Casella volvió a estar en el centro de la escena mediática no por algún nuevo proyecto televisivo, sino por distintos escándalos que pusieron en jaque su imagen pública y encendieron la polémica en distintos ambientes culturales y de espectáculo.

El primero explotó a principios de este mes cuando un segmento de su programa radial Nadie nos detiene en Rock & Pop derivó en un fuerte repudio por comentarios homofóbicos hacia un joven bailarín del Teatro Colón, Valentín Fresno. Durante la emisión se reprodujo un video del artista mostrando su rutina de entrenamiento para El Cascanueces y, lejos de centrarse en el esfuerzo y la técnica del artista, algunos integrantes del ciclo hicieron comentarios sumamente ofensivos sobre su sexualidad, que rápidamente se viralizaron en redes y generaron indignación pública.

La repercusión no tardó en tomar altura institucional y cultural: Julio Bocca, referente histórico del ballet argentino y actual director del Ballet Estable del Colón, salió a respaldar públicamente a Fresno. A través de sus redes sociales, Bocca calificó de “con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo” la respuesta del joven, y destacó que su postura no solo era valiosa para él, sino también para quienes aspiran a dedicarse al ballet en el futuro.

La presión fue tal que Casella, consultado por el revuelo, debió salir a dar explicaciones y pedir disculpas públicas, asegurando que no repetiría ese tipo de contenido y que revisaría ciertos aspectos del ciclo para evitar ofensas. Aun así, la controversia expuso nuevamente el debate sobre el tratamiento mediático de expresiones discriminatorias en espacios de gran alcance.

A este escándalo, se sumo un revival del episodio que el conductor de Bendita tuvo con su ex panelista Tamara Pettinato. En redes sociales, ante un cuestionamiento por no haber echado a Joe Fenández del ciclo radial donde aconteció las agresiones contra Fresno, en comparación con el despido televisivo de Pettinato, Casella explicó: “Otro garrón que me tocó sin comerla ni beberla . Muéstrenme una prueba donde haya despedido a Tamara Pettinato. Era su vida privada, por grotescos que fueran los videos Tamara renunció. Y, que yo sepa, hoy está de nuevo en el canal”. Ni bien enterada del mensaje, la hija de Roberto Pettinato sintéticamente respondió:”Mentís”.

La tensión entre ambos tiene su origen en 2024, cuando se viralizaron varios videos en los que Tamara Pettinato aparecía junto al expresidente Alberto Fernández en contextos privados, lo que generó un fuerte ruido mediático y puso en cuestión su continuidad en el ciclo de El Nueve. Según Casella, la intención de la producción fue que Pettinato se tomase unos días de descanso mientras se despejaban los efectos del escándalo, pero la periodista tomó esta sugerencia como un intento de despido y decidió renunciar voluntariamente, lo que él negó rotundamente al asegurar que nunca fue despedida por decisión del canal o de la producción. Según Pettinato, saliendo al cruce de las declaraciones de Casella, afirmó que “tiene pruebas” de que fue efectivamente despedida, incluyendo mensajes donde él supuestamente la invitaba a no presentarse a trabajar.

Ante estos dos escándalos, Beto Casella se vio forzado a enfrentar las críticas y redefinir su posición, que trascienden lo estrictamente televisivo, para anclarse en discusiones más amplias sobre responsabilidad comunicacional y tratamiento de personalidades dentro y fuera del aire. Por el momento, la tormenta sigue en curso.

Fuente: Revista Noticias