Taller ArteBaz participa de “La tarde de los talleres” junto a Crea Colección

Es este próximo sábado 6 de diciembre de 15 a 19hs. en Taller ArteBaz – Monroe 4381 CABA
Podrás encontrar obras de: Alberto Arjona – Patricia Gayone – Flor Salas – Eduardo Gualdoni – Ivonne Jacob – Hilda Marinsalta – Santiago Raffo – Andrea Rodríguez Torres – Cristina Velo – Carlos Kravetz – Marcia Larrubia – Lucia Torres – Susana Delgado – Silvina Baz – Silvana Blasbalg – Marta Pérez Temperley – Alicia Díaz Rinaldi – Daniel Vidal – Silvio Fischbein – Pablo Messil – Néstor Goyanes – Carlos Scannapiecco – Verónica García – Liliana Esteban – Jorge Llacay – Guillermo Mac Loughlin – Claudia Celentano y muchos más grandes artistas!!