Tacetta quiere más caja: Esquel presentó el presupuesto 2026

El presupuesto para el próximo año asciende a $46.670.596.678,03, cifra que permitirá sostener políticas públicas orientadas a la infraestructura, el fortalecimiento institucional y la prestación de servicios esenciales.

El intendente Matías Taccetta este viernes elevó al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026, cuyas proyecciones fueron elaboradas siguiendo los parámetros económicos nacionales y provinciales: una inflación interanual estimada entre el 7% y el 12%, un superávit primario del 2,2% del PBI y un crecimiento económico del 4,5%.

De acuerdo a los cálculos, el 71% de los ingresos previstos provendrá de la recaudación propia, mientras que el 29% corresponderá a recursos externos. Esta distribución evidencia una estructura financiera sólida, apoyada mayormente en la capacidad contributiva local.

En cuanto al gasto, el Municipio señaló que el 57% estará destinado a sueldos y contratos, manteniendo la prestación de servicios y el funcionamiento operativo de las distintas áreas.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura contará con el 18% del presupuesto total, un porcentaje significativo que apunta a fortalecer iniciativas deportivas, actividades culturales y la promoción turística de la ciudad.

Segundo año consecutivo con excedente financiero

Desde el Ejecutivo destacaron que el presupuesto fue diseñado “en el marco de una gestión orientada a la austeridad, la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos públicos”. En este sentido, se presenta nuevamente un presupuesto equilibrado con excedente financiero por segundo año consecutivo, lo que permitirá sostener un ambicioso plan de inversiones.

Inversión histórica en obras públicas

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que prevé destinar el 18% del total del presupuesto a obras públicas y mejoras de infraestructura, un porcentaje inédito en los últimos años. Las obras contempladas incluyen:

• Nuevo módulo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

• Plan municipal de cordón cuneta y adoquinado.

• Obras de infraestructura básica en barrios Ceferino, Valle Chico, Cañadón de Bórquez, entre otros.

• Construcción de playones deportivos.

• Conexiones de gas.

• Viviendas por obra delegada.

• Finalización del Gimnasio Municipal N.º 2.

• Compra de maquinaria para servicios públicos.

Desde el Municipio afirman que esta fuerte inversión permitirá “seguir transformando la ciudad” mediante obras clave para el desarrollo urbano y la mejora de los servicios comunitarios.