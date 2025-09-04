Tacetta demandará al Estado nacional por el estado de la Ruta 40

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó una declaración que insta al intendente, Matías Taccetta, a hacer una presentación judicial. El mandatario recordó que el año pasado, junto a otros intendentes y al Gobernador, hicieron accionaron en la justicia pero no tuvieron respuestas

El Concejo aprobó por unanimidad una iniciativa que había sido presentada por el concejal Martín Escalona y apunta a exigir el mantenimiento de la Ruta Nacional 40, en el tramo Esquel–límite con Río Negro, y de la Ruta Nacional 25 en toda su extensión, ante su creciente deterioro y peligrosidad.



Se trata de un tramo diferente de la ruta nacional que será reparada con fondos provinciales, a partir del acuerdo de Compensación de Deuda rubricado entre el gobernador Ignacio Torres y el Estado Nacional para pavimentar el tramo de 42 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40, que va desde el acceso a la localidad de Facundo hasta el paraje Los Tamariscos. La obra prevé un presupuesto oficial de 17.353.287.000 pesos y un plazo de ejecución de 18 meses corridos.



El intendente Taccetta busca ahora poder avanzar con la pavimentación del tramo que une a la localidad que conduce, con El Bolsón, en la provincia de Río Negro.



“El año pasado presentamos junto a otros intendentes y con el acompañamiento del gobierno provincial una solicitud ante la Justicia, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta ni se ha ejecutado la obra necesaria”, indicó el jefe comunal.



Taccetta se refirió a la presentación que impulsó el gobernador Ignacio Torres en julio de 2024, que tuvo el acompañamiento de varios intendentes de la provincia, que entendían que es necesario realizar una obra integral de reasfaltado y no de bacheo, porque el estado de la ruta es deplorable y significa una constante amenaza a la seguridad de quienes transitan de norte a sur del país, especialmente, para los patagónicos”.



También hizo una valoración política de la situación y sostuvo que “hay que seguir presionando al Gobierno nacional para que atienda las necesidades de esta región”.