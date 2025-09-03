Taboada le respondió a Ávila: “Dejá de mirar para otro lado”

El líder de Camioneros en Chubut le bajó el tono a los amenazantes comentarios de su par petrolero, que anticipó conflictos con los Petroleros Jerárquicos y Camioneros por el trabajo en los yacimientos.

Las declaraciones del secretario general de los Petroleros Privados de Chubut, el diputado nacional Jorge “Lona” Ávila, que este martes durante un encuentro de delegados de su gremio advirtió con posibles conflictos con sus pares de Jerárquicos y Camioneros por el tema laboral en los yacimientos petroleros.

Pocas horas después, el líder de los Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, salió a responderlas desafortunadas expresiones del diputado nacional por Chubut que llegó en la lista de Juntos por el Cambio y ahora integra el bloque de Miguel Pichetto. Aseguró que la pelea “no es entre los trabajadores” y destacó que “si nos vamos a pelear con alguien, será contra las operadoras si cambian las reglas del juego”, puntualizó Taboada.

El líder camionero cuestionó que en tiempos de crisis y despidos se promuevan divisiones entre trabajadores. Y recordó el rol que cumplió la dirigencia de Petroleros Privados “cuando corrió a un minúsculo grupo de mujeres docentes, que llevaban adelante una medida de fuerza en 3 y 26, en reclamo de mejoras salariales”.

“El camino no pasa por enfrentar o dividir a los trabajadores. Tenemos bien en claro, que si cambian las reglas del juego, nos vamos a enfrentar a las operadoras, pero entre trabajadores, no”, reiteró Taboada.

Fuente: ES