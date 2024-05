Susú Pecoraro e Imanol Arias festejaron los 40 años de “Camila”: “Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno”

Los actores se reunieron con la productora Lita Stantic y parte del equipo para homenajear a María Luisa Bemberg en el 40° aniversario de una película que marcó a la sociedad argentina de la apertura democrática y no deja de conmover. Antes del acto público, hablaron.

-¿Qué voy a hacer contigo, Camila?

-Lo que usted quiera, Padre.

Para Imanol Arias, esta es la frase de Camila, el diálogo que mejor condensa la potencia de la película de María Luisa Bemberg que cumplió cuarenta años. Estrenado en la primavera democrática de 1984, el film fue visto por más de dos millones y medio de espectadores y estuvo nominado al Oscar.

“A mí me gusta mucho esa frase. La otra es la de despedida y el no volver, pero me quedo con el arranque, me quedo con esa”, aseguró Imanol en diálogo con TN ante el obvio pedido de que pronuncie la frase final, que la gente repite con la mano en el corazón: “Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila”.

“Camila” cumplió 40 años (Foto: Gentileza Archivo Clarín)

La gente es la que se agolpa y rodea la manzana del Teatro San Martín, convocada a la charla abierta que organizó el Ministerio de Cultura porteño con los protagonistas para homenajear a Camila en su 40 aniversario. La hay de todas las edades, muchas chicas que se llaman Camila y muchos que se saben los diálogos de memoria.

Basado en la trágica historia de amor real entre la joven Camila O’Gorman (Susú Pecoraro) y el cura Ladislao Gutiérrez (Arias) durante la argentina de Juan Manuel de Rosas, el guión que tomaba un punto de vista femenino sacudió entonces por sus ecos políticos y sigue conmoviendo ahora. Coproducción con España, que aportó al protagonista masculino, fue una producción ambiciosa, reconstrucción de época, que se filmó en mayor parte en Chascomús, en 1983.

“Somos más que conscientes del impacto que ha tenido la película porque lo vivimos en la calle. Él (por Imanol) cuenta siempre su anécdota de un aeropuerto, y yo realmente no puedo caminar sin que la gente me diga que su hija, su nieta o algún conocido se llama Camila por el personaje”, aseguró Susú a TN.

Al respecto, sumó: “La película fue un momento bisagra para el cine argentino. Nos encontramos con el camarógrafo y parte el equipo, después de tantos años, y decíamos eso, que en ese momento teníamos conciencia de que estábamos haciendo algo bueno. Y teníamos mucho compromiso. ¡Imanol era un nene! Ahora veo fotos de esa época, ¡yo era una beba! Podría ser mi nieta. Es increíble cómo siendo tan jóvenes le pusimos esa responsabilidad, cómo le dimos a cada escena todo lo que había que dar”.

“Nos habíamos formado y amábamos el teatro. Yo estaba en gateras, venía estudiando y estaba así con mis compañeros que ahora son nuestros amigos, la Picchio, Miguel Ángel Solá, Darín, haciendo programas. Y entonces llegó este proyecto y fue un boom. Tuvimos la oportunidad de volcar en esos personajes todo eso que teníamos en la cabeza”, recordó la actriz.

Por su parte, Imanol, que está en la Argentina llenando el teatro La Plaza con Mejor no decirlo, agregó: “Susú lo vivió mucho más directo porque estuvo aquí y en toda América Latina. Ella fue la que viajó por el mundo con la película. A mí Camila me regaló un país. No sé explicarlo bien, pero me regaló un país. Y como no he estado todo el tiempo, parece que todo sigue intacto. No me ha dado el tiempo a decir bobadas, a cometer errores, tengo la ficha limpia”.

“Camila” y su impacto en el cine tras el regreso de la democracia

Camila se estrenó con la democracia, con un punto de vista femenino para una historia que denuncia los abusos del poder y la Iglesia, en un momento muy especial de la Argentina. ”Era un poquito la movida nuestra, ¿no? Como la movida de España, y él había filmado ya con Almodóvar, un hombre de doble movida”.

Coincidiendo con su colega, Imanol resaltó el trabajo de la directora del film: “¿Sabes qué pasaba? Dentro de todo esto siempre ha habido como diferentes capas. La película se imponía, el éxito de Susú por el mundo, y detrás, siempre la pregunta sobre María Luisa Bemberg. Con el tiempo, lo que emerge es una mujer que está por encima de la película, de nosotros, de su concepción, de todo. Lo que ahí había era una cineasta y una mujer con un compromiso que trascendía el hacer. Era un compromiso ideológico sobre la mujer, sobre la historia y sobre el cine”.

“El guion era excelente. Yo venía de leer mucho, muchos guiones porque estaba haciendo un programa de adaptaciones. Y cuando lo leías, estaba todo ahí. Sabías que ibas a poder hacer una mujer inteligente, que no era una tilinga que se enamoraba de un cura y le hacía ojitos. No: era una mujer inteligente que se iba a jugar por su deseo, por lo que sentía. Apenas lo ve, sabe, y va detrás de eso frente de todos los prejuicios. ¡Una mujer que va a buscarlo! Y lo hacía seriamente, con todos los sentidos”, agregó Susú.

Y cerró: “Había que jugarse a hacerla seriamente, siendo tan joven. Y él que deja todo, y que era como un niño, con esa seriedad que tiene el personaje. El guion nos daba la posibilidad de poder hacer eso, era realmente muy bueno. Ella trabajó mucho en ese texto, con Beda Docampo Feijó y Juan Bautista Stagnaro, y se notaba. No sólo en lo histórico, sino en el hecho de que los personajes eran personajes. Difícil encontrar hoy en día un guion así”.

Por Mariana Mactas-TN