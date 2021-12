Suspendieron las elecciones en Independiente tras la presentación judicial de la lista de Fabián Doman

La Agrupación que respalda la candidatura a presidente del periodista realizó una presentación judicial para evitar que se desarrollen los comicios

La vida política del Club Atlético Independiente vive horas de profundo revuelo. Luego de que se impidiera la presentación de la lista que encabeza Fabián Doman para las elecciones que buscarán a un nuevo presidente, la Justicia decidió postergar los comicios a raíz de la presentación que días atrás llevaron a cabo los abogados de Unidad Independiente.

“Por ellos: revocase la resolución apelada, disponiéndose la suspensión del acto comicial dispuesto para el día 19 de diciembre del 2021 en el Club Atlético Independiente hasta la ocasión en que se dirima la cuestión de fondo introducida con la pretensión de amparo que aquí se ventila. Declárase admisible el amparo articulado en los términos del art. 8 de la ley 13.928, debiendo proveerse por la instancia de grado las medidas pertinentes para encausarlo”, fue la resolución que expidió el juzgado en lo civil y comercial N°3 de Avellaneda ante la presentación que encabezó Cristian Ritondo, parte de la lista de Unidad Independiente como vocal.

Los comicios estaban pautados para el próximo domingo 19 de diciembre, aunque la Junta Electoral de la institución de Avellaneda sólo había habilitado a dos de las tres listas que se presentarían, dejando afuera a la que tiene como trinomio al periodista Doman, acompañado por el Intendente de Lanús Néstor Grindetti y al periodista Juan Marconi.

“Suspendieron las elecciones de manera provisoria hasta que se defina la cuestión de fondo que es que la Junta Electoral valide nuestra lista como debió haber hecho hace diez días. Lamentablemente no teníamos otra opción. El oficialismo estaba desesperado por seguir aún proscribiendo una lista no creo que le moleste seguir un par de semanas más”, expresó Doman en diálogo con el programa Jogo Bonito de Radio Late. “Presentamos ya absolutamente todo. Una de las presentaciones la hizo Cristian Ritondo y la Justicia le dio la razón. Ahora tienen que actuar los organismos de control y judiciales. Lo ideal sería que hubiera un diálogo con el club y se pudiera llegar a un acuerdo, pero eso es imposible”, agregó.

Grindetti, Doman y Marconi, candidatos de la Unidad Independiente

“En este punto, se solicita a V.S. proceda al dictado de una medida cautelar, tendiente a la suspensión del acto electoral previsto para el 19 de diciembre próximo, hasta que se resuelva la presente acción de amparo; o bien a la suspensión de efectos de la resolución de la Comisión Electoral del Club Atlético Independiente con la consiguiente autorización para participar en la instancia electoral del día 19 de diciembre del corriente”, indicaba uno de los fragmentos de la cautelar que ingresó el pasado 9 de diciembre en las oficinas judiciales de Avellaneda-Lanús.

En la argumentación que cuenta con 39 carillas advertían que la lista realizaba esta “demanda de amparo” porque consideraba que hubo una “manifiesta arbitrariedad e ilegalidad de la resolución de la Comisión Electoral” con la decisión que dio a conocer el fin de semana del 4 de diciembre la Junta del club que actualmente conduce Hugo Moyano.

Cabe destacar que la Agrupación Independiente Tradicional (AIT), a través de su presidente Salvador Pérez y secretario general Marcelo Orsero, también había iniciado un trámite ante la dirección provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. La AIT es el sello que respalda a la lista Unidad Independiente de Doman, Grindetti y Marconi de cara a los comicios.

El acto electoral sólo tenía habilitado para el fin de semana del 19 de diciembre a la lista oficialista que comanda Hugo Moyano (que tiene un trinomio compuesto por el empresario Marcelo González en el rol de vicepresidente primero y Manuela González, la subsecretaria de Turismo de Avellaneda, como vicepresidente segunda) y la agrupación liderada por Claudio Rudecindo, bautizada “Gente de Independiente”, que tiene a Roberto Bustamante y el periodista Gustavo Lutteral acompañando en los principales puestos, y al padre de Sergio Kun Agüero, Leonel del Castillo, como candidato a primer representante de socios.

“La Junta Electoral proscribió nuestra lista como un sindicato. Como la lista opositora gana, la proscribís”, había denunciado ante Infobae el propio Doman, minutos después de conocerse la noticia de que la boleta que él encabeza no iba a poder participar del acto eleccionario de la entidad. “Me imaginé que ellos podían tener actitudes poco democráticas, pero no me imaginé que eran cobardes. La Junta Electoral es toda oficialista”, agregó por entonces.

El extenso comunicado que había emitido el Rojo indicaba en uno de sus fragmentos: “El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias y público en general que la Comisión Electoral determinó que la Agrupación Independiente Tradicional no se encuentra habilitada para participar de las próximas elecciones. La AIT no está al día con sus obligaciones y con el organismo de control (DPPJ). Desde el año 1995 no inscribe ni actualiza sus datos e información, aspectos excluyentes previos a la presentación de la lista”.