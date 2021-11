Susana Giménez habló del escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

La conductora fue consultada en el aeropuerto de Ezeiza por la polémica y dio detalles de la entrevista que podría hacerle a la mediática.

Susana Giménez partió a Estados Unidos para el debut de Marley de la nueva temporada de Por el mundo. En el aeropuerto de Ezeiza fue recibida por los periodistas y no faltaron las preguntas sobre el escándalo mediático de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

La animadora prefirió no entrar en polémicas sobre de qué lado está entre la empresaria y la actriz, pero sí se mostró sincera sobre la relación que tiene con la empresaria.

“Soy más amiga de Wanda. Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. A todos nos ha pasado”, señaló, como especialista en estar en el ojo de la tormenta.

“No creo que sean amigas ellas, conocidas sí. Todos somos conocidos en el ambiente”, afirmó la diva, quien reconoció que están en conversaciones para entrevistar a Wanda en exclusiva.

“Estamos en eso”, aseguró. “¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”, prometió Susana Giménez.