Susana Giménez habló de sus 80 años: “Estoy llena de vida”

La diva más importante del país, mantendrá un imperdible mano a mano en el que contará todos los detalles de su regreso a la televisión, su análisis sobre la situación actual del país, así como también los datos desconocidos de sus más polémicos romances.

Susana Giménez y la confesión menos esperada de su edad

Fiel a su estilo descontracturado, Susana Giménez habló como nunca del paso del tiempo y sin pruritos reveló cómo enfrenta esta década en su vida.

“Ahora que cumplí 80, es un dolor de huevos decirlo, pero no. Porque a mí no me importa nada, yo me veo brutal, estoy llena de vida, gracias a Dios sana, que eso es increíble”, aseguró la diva sobre el paso del tiempo.

Los nuevos desafíos laborales, su vida en Uruguay y su estado anímico hicieron que Susana Giménez enfrente esta década llena de sueños, proyectos y con más determinación que nunca. “Es la vida, todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar porque si no te transformás en una persona que no fuiste. Si vivís con odio mirándote. Yo no me voy a hacer nunca más una cirugía en mi vida, nada. Me voy a retirar cuando tenga ganas, de todo”, aseguró la conductora.

SUSANA GIMÉNEZ EN +CARAS.

Susana Giménez aseguró que en este momento de su vida, elige qué es lo que quiere y es fiel a sí misma. “Como hice con el teatro, también voy a hacer eso. No porque tenga el síndrome de Greta Garbo, si no porque llega un momento que también te cansás de siempre lo mismo. Es divino todo lo que me pasa, pero la verdad que no me importa”, disparó.