Sugestivo posteo de Rodrigo de Paul tras el nuevo tema que lanzó Tini Stoessel, ¿dedicado a él?

El futbolista dio que hablar con su particular publicación, a poco de que su expareja presentara su flamante hit “El Cielo”, que contaría lo que pasó en su relación con el futbolista.

Luego de las repercusiones que despertó el nuevo tema que lanzó Tini Stoessel llamado “El Cielo”, y que muchos seguidores aseguran que está inspirado en lo que fue su noviazgo con Rodrigo de Paul, el futbolista dio que hablar con un sugestivo posteo.

Rodrigo recurrió a las redes y compartió una foto en la que se lo ve con la remera levantada, dejando al descubierto todos los tatuajes que posee en el cuerpo. La imagen tomó especial relevancia debido al “Tini” que se ve arriba del ombligo, y que De Paul había plasmado en su cuerpo en la época que salía con la cantante.

Los seguidores de la artista, que estaría en pareja con Young Miko, afirman que el tema que su ídola acaba de lanzar lo habría escrito pensando en su ex, ya que en una estrofa parecería mencionar su nombre.

Es importante destacar que el single está acompañado por un videoclip dirigido por Malu Boruchowicz, en el que se ve a Tini bailando en un bosque junto a un cuerpo de bailarines que interpretan este tema con tintes nostálgicos: “Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos.Mi corazón no te siente, aunque te ve, ojalá no fuera tuya esta canción. Si te mentí, te pido perdón, si yo intenté quedarme y no me salió. Te juro al cien que a mí también me dolió, lo que pasó entre tú y yo (yo), fue lindo mientras duró (ro)”, dice parte de la letra.

Se supo cómo due el encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la boda de oriana Sabatini y Paulo Dybala

El sábado 20 de julio se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, evento en el que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encontraron tras la separación y Lizardo Ponce contó a Socios del Espectáculo los detalles.

“¿Cómo fue el reecuentro de Tini con su ex?”, le preguntó el cronista y el influencer contó: “Fue muy cordial, como son ellos, son dos personas muy respetuosas”.

“También entendieron en el lugar que estaban que era el casamiento de Paulo y Ori y fue lo más natural que vi, como siempre, no hubo nada raro”, agregó Lizardo.

Tini Stoessel impactó con una apuesta total black. (Foto: Instagram/@tinistoessel)

Y cerró: “Que yo haya visto no, que se puso un buzo ella sí. Bailamos todos, pero nunca hubo un momento puntual de que ellos hayan bailado juntos”.

