Sufrió la crisis de los 40, se liberó haciendo topless en la ruta y una noticia cambió el rumbo de su vida

Laura Bis vive en Mina Clavero, Córdoba, y recorrió un camino lleno de desafíos y transformaciones que la llevó a dejar su carrera como docente hasta a atravesar una dura enfermedad. Agotada por los moldes sociales, decidió reinventarse encontrando la autenticidad en medio de la adversidad.

En un rincón de Córdoba, donde las montañas se abrazan con el cielo, Laura Bis, una mujer que ha recorrido un camino lleno de giros inesperados, aún sueña nuevos proyectos junto a su familia.

Su historia es un testimonio de resiliencia, de decisiones audaces y de la búsqueda de la autenticidad en un mundo que para ella le impuso moldes, los cuales intentó romper luego de cumplir 40 años. Laura nació y actualmente vive en Mina Clavero, centro turístico de Traslasierra, un lugar que, como ella misma dice, “te empuja a irte una vez que terminás el secundario”.

Su espíritu inquieto la llevó a la Ciudad de Córdoba, donde se graduó en Historia y se convirtió en docente de futuros profesores. Sin embargo, la vida le presentó un punto de inflexión en medio de la pandemia: “En plena crisis de los 40, cuando decidí renunciar como profesora, me reinventé. Fue un instinto de supervivencia entre el miedo y la incertidumbre”, confesó Laura a TN.

Con Howart, su marido alemán, con quien tiene un niño pequeño, Laura comenzó a explorar nuevos horizontes. Se dedicaron a varios emprendimientos: desde la venta de productos de decoración hasta la herencia de una hostería que les llegó en un momento crucial. “Me vino re bien. Es una hostería de verano con una infraestructura muy grande que requiere de un gran trabajo”, expresó.

Laura está casada desde hace 20 años y tiene un hijo pequeño (Foto: Instagram @laurie.argentina).

Antes de eso, Laura y su marido confeccionaron y vendieron una incontable cantidad de mandalas: “Nos hicimos la casa con eso”, contó.

En medio de esta reinvención, la mujer encontró un pasatiempo peculiar: sacarse fotos de espalda, haciendo topless, durante sus viajes por la Patagonia junto a su familia. “Fue una picardía de pareja, empezamos con fotos, me sacaba la remera, cero morbo. Siempre por la naturaleza y en el medio de la nada”, recordó.

La cordobesa es licenciada en Historia y dejó la docencia hace algunos años (Foto: Instagram @laurie.argentina).

La ligereza de este hobby se tornó pesada cuando los comentarios comenzaron a afectar sus días. “Las redes me ayudaron a mejorar mi autoestima después de los 40. No había hecho deporte, me convertí en madre, estaba acomplejada con mi cuerpo”, sostuvo.

Laura agregó: “No tuvo que ver con nada, esto empezó con un Instagram en el que me seguían 700 personas. Yo vivo en un pueblo pequeño, era profesora de institutos terciarios, de alumnos adultos que iban a ser docentes. Y cada tanto subía alguna foto y quedaba desubicada. El tema del topless fue una cosa súper casual, no pensada, en medio de un viaje en el que nos fuimos los tres con una carpa a recorrer el Sur”.

La noticia que cambió su vida

La vida de Laura dio un giro inesperado cuando, tras un chequeo médico, le diagnosticaron un tumor cerca de una mama. “Ocurrió en 2022, a mitad de año. Me salió un nódulo palpable, externo e invasivo, y empecé todo el camino para curarlo. A fin de ese año me operé, durante el verano de 2023 hice la quimio y en invierno rayos. Fue duro”, confesó.

A Howart, su marido, lo conoció cuando estuidaba en la Ciudad de Córdoba (Foto: Instagram @laurie.argentina).

Cuando el proceso llegó a su fin, y Laura solo asimilaba la idea de convivir con una pequeña cicatriz que “estéticamente no estaba tan mal”, la enfermedad volvió a aparecer.

“Fue una sorpresa porque a un año de los rayos sufrí una reincidencia. Pensé que había pasado todo esto, pero no. La segunda operación fue hace una semana y salió todo bien. Si bien fue un mazazo súper emocional, físicamente me siento fantástica”, agregó.

Junto a su familia recorrió todo el país (Foto: Instagram @laurie.argentina).

La mujer acumula casi 45 mil seguidores en su cuenta personal y millones de visualizaciones en los reels que creó durante aquel año. En toda su experiencia, desde la renuncia al trabajo de toda su vida hasta la desinhibición total expuesta en sus redes, aprendió que “lo último que debe contemplarse es la mirada ajena y la opinión de quien nada conoce sobre nosotros”.

“En las redes todos son leones y las mujeres fueron tremendas. Fue un experimento social muy grande, del cual me desapegué. Ahí se animan a cualquier cosa, así que me separé de mi personaje. Si bien siempre entendí cómo es ese juego de inventar mujeres perfectas o vidas divinas llenas de éxito, me distancié de eso. Le dio un dinamismo a mis días que ya no necesito”, completó.



Por Mauricio Luna-TN