Suba gradual de la edad jubilatoria hasta los 70 años: la reforma previsional que analiza el Gobierno

Una propuesta que está a estudio de Caputo propone bajar la edad jubilatoria , por la nueva expectativa de vida aunque de una manera muy gradual

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene su mesa una propuesta de reforma previsional que prevé una suba gradual de la edad jubilatoria, de a un mes por año, con lo cual llegaría a 65 para las mujeres y 70 para los hombres en 60 años.

Cómo será la suba de la edad jubilatoria

“En la medida en que mejora la salud de la población, es inevitable la suba de la edad de retiro, pero la suba debe ser gradual, no de 5 años de un plumazo, por ejemplo”, explica Rafael Rofman, Investigador Principal de Protección Social de CIPPEC, quien presentó la propuesta al Gobierno.

“Nuestra reforma jubilatoria propone un mecanismo de actualización gradual, vinculado con las mejoras en la expectativa de vida. Una aproximación cercana a esto, en base a las proyecciones que tenemos hoy, seria aumentar un mes cada año. Obviamente se aplica a todos”, precisa.

Además, estima que la edad jubilatoria llegará a elevarse en 5 años para 2086, si se aprobara ahora.

También propone reducir a la mitad del gasto previsional, o sea un gasto de 4,8% del PBI, mediante la eliminación de regímenes especiales, así como terminar con la duplicación de beneficios mediante las pensiones por viudez, lo que representa al menos 1 millón de beneficiarios.

Cuál es situación actual de las jubilaciones

El documento de CIPPEC, titulado “Un Sistema Previsional Equitativo y Sostenible: Construir consensos políticos para lograr un reordenamiento previsional”, que fue presentado al ministro Caputo, se centra en la necesidad de un reordenamiento del sistema previsional argentino, calificándolo de “caro, injusto e ineficiente”, indica Rofman, y precisa:.

El gasto previsional de Argentina como porcentaje del PBI fluctuó a lo largo de los años. En 2020, representaba el 12,1% del PIB, y aunque la inflación lo licuó a 8,8% en 2024,en 2025 comenzó a aumentar nuevamente debido al efecto movilidad y el efecto renovación.

Este gasto previsional total de Argentina, que alcanza el 8,8% del PBI, cubre a 9.702.854 beneficiarios.

Los regímenes de excepción (diferenciales, especiales de ANSES, Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad federales, provinciales, Cajas Profesionales, Pensiones No Contributivas y Zona Austral) representan el 40,3% del total de beneficiarios (3.910.406 casos) y el 55% del gasto previsional (4,8% del PIB).

El Régimen General (sin moratoria y con moratoria) abarca el 59,7% de los beneficiarios (5.792.448 casos) y el 45% del gasto (3,9% del PIB).

El documento señala que si se pagara a cada argentino mayor de 65 años $700.000 por mes, se gastaría un 30% menos de lo que se gasta actualmente en jubilaciones y pensiones. Esta diferencia se atribuye a: beneficiarios menores de 65 años (2,8 millones según el Censo 2022), beneficiarios con doble beneficio (al menos 1 millón) y los regímenes de excepción.

Cuál es la propuesta que analiza el Gobierno

CIPPEC propone una serie de cambios para ordenar y reducir el gasto previsional, con impacto fiscal y social, enumera Rofman:

Cambios en regímenes de excepción

Dejar de aprobar nuevos regímenes de excepción.

regímenes de excepción. Decidir cuáles deben eliminarse, aunque se deberá respetar que algunos de estos esquemas especiales tienen un aporte jubilatorio incremental por parte de los trabajadores activos, como es el caso de los docentes.

Cambios en la jubilación por vejez

Eliminar el mínimo de 30 años de aportes.

Establecer un componente universal con valor cercano a la actual Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) para residentes en edad de retiro.

con valor cercano a la actual Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) para residentes en edad de retiro. Crear un componente contributivo que premie todos los aportes, y no el promedio de los últimos 10 años.

que premie todos los aportes, y no el promedio de los últimos 10 años. Habilitar el ahorro previsional voluntario como esquema complementario.

El impacto fiscal de estos cambios en la jubilación por vejez es neutro, pero implica un fuerte ahorro de largo plazo al habilitar el ahorro voluntario, afirma Rofman.

Cambios en Pensiones por Fallecimiento e Invalidez

Eliminar pensiones por fallecimiento vitalicias para cónyuges jóvenes.

Limitar la duplicación de beneficios.

Adoptar reglas rigurosas para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez.

Cambios en Movilidad

Asegurar el poder adquisitivo sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Incorporar ajustes por salarios reales (en un porcentaje).

reales (en un porcentaje). Eliminar rezagos y factores procíclicos.

Quién gana y quién pierde con la propuesta

La propuesta de CIPPEC identifica potenciales ganadores y perdedores, señala Rofman:

Ganadores (80% de los activos):

Trabajadores con menos de 30 años de aportes.

Trabajadores con carreras laborales “normales”.

Monotributistas.

Trabajadores que postergan el retiro.

Perdedores (20% de los activos)

Trabajadores asalariados con 30 años de aportes que se retiran a la edad mínima.

Trabajadores cuyos salarios aumentan rápidamente al final de su carrera laboral.

de su carrera laboral. Mujeres de 60 a 64 años de edad.

de edad. Empleados públicos provinciales, docentes, magistrados, regímenes diferenciales.

Para el 100% de los trabajadores, no se tocarán derechos adquiridos, afirma la propuesta de CIPPEC..

Por qué esta es la oportunidad de avanzar con la reforma

La propuesta considera que existe una “ventana de oportunidad histórica” para la reforma previsional, basada en varios factores”, afirma Rofman. “Por el contexto político, se observa que el Poder Ejecutivo tiene vocación reformista, mientras que habría una oposición “amigable” dispuesta a apoyar y aun la oposición “dura” reconoce el problema“, opina.

Y, respecto del clima social, hay fuerte consenso entre especialistas sobre la necesidad de la reforma, al tiempo que la sociedad comprende que hay políticas insostenibles. “Existe un argumento de inequidad que resuena en la sociedad”, remarca Rofman.

