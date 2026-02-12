Sturzenegger: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver”

El ministro de Desregulación, uno de los cerebros detrás del proyecto de ley, festejó la media sanción en el Senado y justificó el recorte salarial para trabajadores enfermos o lastimados. Dijo que “la gente busca más diversidad, libertad, fle:xibilidad”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró este jueves la media sanción que el Senado le dio a la reforma laboral, mientras en la calle se desplegaba una feroz represión hacia quienes se movilizaban frente al Congreso contra la iniciativa legislativa, que terminó con más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados.

Feliz por el resultado de la votación, que contó con 42 senadores a favor y 30 en contra, Sturzenegger explicó que la reforma laboral tiene tres grandes líneas a destacar. “Una línea es lo que yo hablaba ‘el carancheo’. El hecho de que mucha gente como vive de la relación laboral, le saca recursos“ y ahora ya no podrá hacerlo, dijo el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

“El segundo punto que nosotros planteamos en el documento del Consejo de Mayo”, continuó el ministro, “es cómo se hace la negociación laboral“, ya que “vos tenés muchas provincias, con características típicas de los distintos lugares de Argentina, y sin embargo se imponía una única negociación que todos tenían que cumplir”.

“Eso generaba una rigidez, generaba un problema muy fuerte en la creación de empleo en Argentina”, opinó el ministro.

Por último, la tercera gran línea del proyecto “es el tema de la industria del juicio, que es un peso terrible para las empresas, para grandes y pequeñas, y entonces teníamos que atender”, indicó.

Y explicó: “El tema de la industria del juicio no tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones, que es un mes por año trabajado, que eso no se modifica en lo más mínimo, sino en que después los fallos judiciales que te acrecentaban eso de una manera muy significativa”.

“Con esta ley básicamente se reduce esos márgenes de incertidumbre. Entonces se dice, por ejemplo, las sentencias se van a actualizar de esta manera. Entonces no vas a tener una sorpresa por ese lado“, aseguró.

Además, con esta nueva ley “se van a generar muchas maneras de ajustar la modalidad laboral a lo nuevo, a cómo se trabaja hoy, que a veces las relaciones laborales no son estricto de 8 a 17 todos los días como era antaño, porque la gente busca más diversidad, libertad, flexibilidad”, sostuvo Sturzenegger, banalizando uno de los puntos más polémicos del proyecto, que es aquel que establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas.

Consultado por las críticas hacia el proyecto que sostienen que “va a crear trabajadores más sumisos y que la ley es proempresario y no prooperario”, Sturzenegger no supo cómo negar lo evidente y se limitó a responder: “Los que dicen eso no se qué estarán defendiendo, pero creo que tampoco están viendo las realidades del mercado laboral de hoy”.

El funcionario también defendió el cambio que permite que las empresas paguen el 75% o hasta el 50% del sueldo a los trabajadores que se enfermen o lastimen. “A partir de ahora si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe te puede pagar solo el 50%. Porque tu empleador no tiene nada que ver”, lanzó.

Fuente: Página/12