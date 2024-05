Stefi Roitman combinó una microbikini neón con un pantalón de red y marcó tendencia

Se lució desde un yate en Miami Beach con un traje de baño de dos piezas supertrendy.

Instalada en Miami con Ricky Montaner, Stefi Roitman no deja de imponer estilo y marcar tendencia a través de las redes sociales, donde la siguen poco más de 3 millones y medio de personas. Palpitando el verano estadounidense, la influencer deslumbró con un look de alto verano que, por supuesto, incluye los últimos hits de moda del momento.

Canchera y audaz, se fotografió en un yate de lujo con una microbikini amarilla neón, uno de los colores de la temporada. Como si eso fuera poco, complementó la apuesta con prendas de red y accesorios al tono.

Stefi Roitman impactó con su look. (Foto: Instagram/@stefroitman).

Recostada sobre una manta, la rubia se lució con un traje de baño de dos piezas conformado por un corpiño triangular con forma de “moño” y detalles de frunces, y una bombacha estilo taparrabos diminuta, con moldería de colaless y tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas.

Stefi Roitman en bikini taparrabos. (Foto: Instagram/@stefroitman).

Por supuesto, aquello no fue todo. La it girl optó por elevar la apuesta veraniega con una serie de accesorios y prendas. Llevó puesta una gorra tipo cap color beige con un bordado haciendo juego y coronó el estilismo con un pantalón estilo palazzo confeccionado en red total black que deja mucha piel al descubierto.

Stefi Roitman sumó accesorios a su look. (Foto: Instagram/@stefroitman).

Drisfrutando de un día a puro relax, decidió no sumar ni una sola gota de make upa su beauty look y se mostró 100% al natural para las fotos.

Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de los usuarios de Instagram, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y elogios.

Stefi Roitman junto a Ricky Montaner. (Foto: Instagram/@stefroitman).

Stefi Roitman se sumó a la tendencia de la microbikini mixta

Algunos meses atrás, la influencer deslumbró con un apuesta de moda de alto verano cargada de estilo al borde de la pileta en las paradisíacas playas de Santa Bárbara de Samaná, en República Dominicana.

Canchera, se lució con una microbikini mixta y posó acostada al borde de la pileta con un traje de baño de dos piezas con corpiño violeta y bombacha marrón.

Stefi Roitman al borde de la pileta. (Foto: Instagram/@stefroitman).

¿Los detalles de la apuesta? La parte superior es simple, con moldería de triangulito. La pieza inferior, en tanto, es diminuta, colaless, de tiro muy alto y con formato estilo taparrabos.